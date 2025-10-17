«Пришлось поставить границы»: уральская рок-певица Лида Лему рассказала о встрече с семьей отца в Эфиопии

У исполнительницы инди-рока из Екатеринбурга Лидии Лему интересная судьба. Ее мама — уроженка Урала, а своего отца она никогда не знала. Единственная информация, которая была у нее в детстве — папа когда-то приехал учиться в Санкт-Петербург из Африки. А именно из Эфиопии. Со временем у девушки появилось желание разыскать родителя. В результате поиски привели ее на другой континент, где ее уже ждала его семья.

По словам Лидии, к поискам отца она готовилась долгие десять лет. Особенно важно было «морально для этого созреть».

«Изучала много информации про местную культуру и обычаи. Все-таки предстояло не самое безопасное путешествие. Но подготовиться все равно не получилось. Все, что я увидела в Африке, никак нельзя было предугадать. Что уж там, наш местный переводчик был в шоке, а ведь он родился и вырос в Эфиопии», — рассказала молодая артистка.

Она добавила, что после возвращения в Россию, какое-то время ей удавалось поддерживать связь с новообретенными родственниками. Однако со временем Лему столкнулась с манипуляциями с их стороны.

«К сожалению, очень много меркантильного интереса с их стороны. Пришлось поставить границы. Тут нужно выработать какую-то тактику, потому что оказалось, быть “богатой” родственницей — то еще испытание. Особенно когда ты ни разу не богатая. Не ожидала, что когда-то окажусь по эту сторону восприятия», — добавила певица.

Она добавила, что планирует когда-нибудь вернуться в Эфиопию и по мере возможности оказывать помощь семье отца.

