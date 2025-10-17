«Я постоянно боялась за свою жизнь»: певица с эфиопскими корнями Лида Лему о творчестве и поиске отца

Лидия Лему — молодая исполнительница в жанре инди-рок. Уроженка Екатеринбурга с эфиопскими корнями только начинает свой путь в шоу-бизнесе. Однако ее насыщенная событиями жизнь может вызвать у публики интерес как к персоне, так и к творчеству исполнительницы. Взять хотя бы отчаянные поиски отца, которые привели ее в Африку, где певица нашла вторую семью. Также Лида является лидером группы Lemu, которую она с подругой создала в 2009 году. Песни коллектива звучали на улицах сотни городов мира и со сцен крупных фестивалей в России и за ее пределами. В беседе с сайтом «Страсти» Лидия рассказала о сложном детстве девочки-мулатки в 90-е годы, о начале творческой деятельности, неожиданной болезни и планах на будущее. Также артистка поведала, с кем из российских продюсеров не хотела бы работать.

Вашу музыку описывают как инди-рок с уральской душой и эфиопскими корнями. Согласны с таким определением и как пришли именно к такому жанру?*

Так и есть. У меня эфиопские корни, по папе я — наполовину эфиопка, это северо-восточная Африка. Мама у меня с Урала, я сама из Екатеринбурга. И в целом у меня сохранился уральский вайб, несмотря на то, что я много лет живу в Москве. Что касается музыки, сложно сказать, какая она. Менялись музыканты, составы, сейчас музыку пишут саундпродюсеры. Постоянные эксперименты с жанрами. Я сама не могу понять, какой у Lemu жанр. Но мне кажется, что это не особо имеет значения в последнее время.

С чего начался ваш творческий путь?

Среди уличных музыкантов познакомилась с девочкой, она научила меня петь в электричках. Потом у нас образовалась музыкальная группа «Живые». Крутая, кстати, была группа. Потом она распалась, мы разделились на два самостоятельных артиста. Сейчас я с искренней радостью слежу за успехами Любы.

Потом я начала играть с клавишником, который когда-то в электричке кинул нам 100 рублей. И с ним мы делали первые треки уже для Lemu, где он писал всю музыку. Потом мы набрали состав музыкантов, с некоторыми я периодически играю до сих пор. А клавишник вернулся к себе в страну.