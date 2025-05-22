«Принес столько горя и страданий»: убийца скульптора Кондрашова признал вину и попросил прощения на суде

Подозреваемого в убийстве скульптора Юрия Кондрашова признали виновным. Во время заседания суда он признался в содеянном и попросил прощения у родных жертвы. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Обвиненного приговорили к 1 году и 3 месяцам нахождения в колонии поселения. Решение Савеловского районного суда огласили 22 мая.

Как сообщила правозащитница Светлана Грачева, убийца признался, что действительно лишил жизни Юрия Кондрашова. На суде он обратился к родственникам погибшего и отметил, что надеется на их прощение.

«Я очень раскаиваюсь в содеянном. Я прошу прощения у родных и близких за то, что принес столько горя и страданий семье», - заявил обвиненный в убийстве.

Также суд назначил моральную компенсацию родным скульптора в размере 2 млн рублей.

Напомним, что на Юрия Кондрашова напали в июне 2024 года по пути домой. Его избили до тяжелого состояния, после чего мужчину доставили в больницу. Уже в медицинском учреждении россиянин скончался.

Ранее экс-сотрудница обвинила клинику Ярославля в работе без лицензии и антисанитарии.