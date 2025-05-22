Экс-сотрудница обвинила клинику Ярославля в работе без лицензии и антисанитарии

Бывшая сотрудница одной из частных наркологических клиник в городе Ярославль обвинила экс-работодателей в отсутствии лицензии и антисанитарии. По словам собеседницы сайта «Страсти», медики капают пациентов на дому и даже проводят операции.

Как рассказала экс-сотрудница клиники, пока она там работала, руководство набирало медицинские бригады и отправляло капать на дому людей в разных городах. Например, в Геленджике и Нижнем Новгороде.

«Бригаде снимают квартиру, где живут двое сотрудников - администратор и фельдшер. В этой же квартире хранятся препараты медицинские. Эта квартира называется «база». Зарплату клиника выплачивает «в черную» и даже не соглашается заключать трудовой договор с сотрудниками», - сообщила россиянка.

По признанию собеседницы СМИ, иногда медики не только ставили капельницы пациентам, но и делали операции. И все это в антисанитарных условиях.

«Некоторые медики вообще выходят за грани доступного - они проводят так называемые вышивки «кодирование» прямо на дому. Хотя это вопиющее нарушение. Делать на ягодице разрез и вливать капсулу с кодировочным препаратом - это же хирургическая манипуляция. Должна быть стерильность. А на квартире такое качественно не произведешь же», - поделилась женщина.

Бывшая работница наркологической клиники утверждает, что у медицинского учреждения отсутствует лицензия. Россиянка рассказала, что, когда работала там, одни пациент пытался жаловаться на действия врачей, так как столкнулся с проблемами со здоровьем после обращения.

«Был пациент. Он звонил и просил возмещение ущерба в размере 5 тысяч рублей за то, что он ходил к хирургу, после чего у него воспалился надрез. Я не знаю, чем все закончилось, начальство с ним само потом связывалось. Но нам всем сказали, что пациент сам виноват, что воспаление началось. Бред полный. Но они никогда ни в чем свою вину не признают», - рассказала экс-сотрудница.

Женщина отметила, что клиника обманывает не только пациентов, но и своих работников. По ее словам, зарплату не доплачивают, обосновывая удержания в размере 10 тысяч рублей депозитом.

«Условия работы в организации они даже не объясняют, я все узнавала в процессе работы. Работают они даже без договора об оказании медицинских услуг, без согласия на оказание помощи, которое должен подписывать пациент», - заявила женщина.

Сайт «Страсти» не нашел лицензию клиники в общем доступе. В открытых источниках указано, что организация действительна всего 10 месяцев. При этом официально в ней нет работников. Занимается клиника общей врачебной практикой, деятельностью по медицинскому уходу с обеспечиванием проживания и по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым.

Зарегистрирована клиника в спальном районе Ярославля. На карте указано, что там находится автосервис. О медицинском учреждении данных нет. Бывшая сотрудница рассказала, что врачи работали исключительно на дому. Записи в клинику нет.

Также «Страсти» выяснили, что у одного из учредителей компании есть еще одна клиника в Подмосковье. Она создана 3 года назад и за 2024 год заработала 2 млн рублей. Численность работников – 10 человек по официальным данным.

Запросы на комментарии отправлены в медицинское учреждение, а также в Министерство здравоохранения Ярославской области. На момент публикации ответы не были получены.