«Приходится чем-то жертвовать»: Лариса Долина раскрыла, как поддерживает красоту в 69 лет

Певица Лариса Долина раскрыла свой секрет красоты. В 69 лет артистка по-прежнему получает много комплиментов по поводу внешности. Многие отмечают стройность вокалистки. Но, как оказалось, поддерживать такую фигуру непросто. Ради нее Ларисе Александровне приходится голодать. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

По словам Долиной, она довольно часто слышит о том, что хорошо выглядит. Но чтобы быть красивой в 69 лет, нужно работать. Тем более, что исполнительница всегда находится на виду, и все видят, когда появляются лишние килограммы.

«Это серьезная работа, это тяжелый физический труд. Нельзя расслабляться, надо всегда выглядеть, потому что сцена всегда увеличивает в размерах, особенно когда речь идет о телевидении. Экраны широкие, и, если лишние два килограмма в тебе есть, экран сразу это показывает», - поделилась певица.

Одним из секретов Долиной является интервальное голодание. Соблюдать его тяжело, но оно того стоит.

«У меня интервальное голодание. Оно длится от 18 до 20 часов. Я мало ем, хотя, в общем-то, по своей природе люблю поесть. Но приходится чем-то жертвовать», - заявила артистка.

Интервью с Ларисой Долиной о карьере и будущем внучки читайте на сайте «Страсти».