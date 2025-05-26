«Приходилось уворачиваться от тарелок»: Ангарская рассказала о работе в ресторане

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская вспомнила в интервью сайту «Страсти» о начале своей карьеры. Она рассказала о том, как пела в ресторане и столкнулась с некоторыми трудностями.

«С 18 лет я работала в ресторане. До того момента, пока не уехала в Москву. Время было прекрасное, но опасное. Публика была разная. Были ситуации, когда мне приходилось уворачиваться от тарелок, потому что какой-то боксер напился и подумал, что я его вчера побила на ринге», – призналась артистка.

Надежда отметила, что это были суровые 2000-е. Тогда ей приходилось экономить – она не вызывала такси, а шла домой пешком. Возвращалась поздно, а утром нужно было вставать на учебу.

«Сложно было, но интересно, и здоровье позволяло», – добавила звезда.

Ангарская поет и сейчас, но называет это дело своим хобби. Она пока не зарабатывает на этом и ждет ту самую песню, которая станет хитом. Она ответила, какое направление ее привлекает, и с кем из артистов она бы спела дуэтом.

«Я бы хотела работать в оперной истории, от которой когда-то отказалась. Дуэтом спела бы с Лолитой», – поделилась Надежда.

Полное интервью с Надеждой Ангарской о ее семье, детях и истории похудения можно прочитать здесь.