«Пригласят в налоговую инспекцию»: в Госдуме прокомментировали решение выяснить, кто и почему в России не работает
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Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал планы властей выяснить, кто и почему в России не работает, а также разработать комплекс мер для вовлечения в трудовую деятельность таких граждан. Политик считает, что никакой ответственности за так называемое тунеядство вводить не станут.
В России планируют до середины лета собрать информацию о неработающих трудоспособных лицах». В 2023 году установили, что в основном не хотят работать студенты (6 млн), пенсионеры (2,1 млн) и домохозяйки (1,6 млн). Свинцов связал массовое отсутствие официальной занятости с тем, что в большом числе субъектов зарплаты ниже реального прожиточного минимума.
«Массовое отсутствие официальной занятости связано с тем, что в огромном числе регионов официальные заработные платы иногда ниже прожиточного минимума. Не того прожиточного минимума, который устанавливается правительством, а реального прожиточного минимума. Потому что в среднем, если в Москве прожиточный минимум для человека - это 60-70 тысяч рублей, то в регионе - 40-50 тысяч. Это цифра, которая позволит человеку просто существовать, питаться не самым лучшим образом, перемещаться по городу или деревне, время от времени покупать лекарства. То есть это минимум, ниже которого фактически человек будет ощущать финансовые проблемы в случае болезни или потери даже минимального дохода. У людей, как правило, нет никаких сбережений. Поэтому 40-50 тысяч рублей в месяц более-менее стабильного дохода - это тот уровень, ниже которого наступает фактически нищета. Нормальный уровень доходов - это около 100 тысяч в регионах и около 200 тысяч рублей в Москве. Эти деньги позволяют человеку жить нормальной, комфортной жизнью и ни в чем не нуждаться. То есть этих средств достаточно для оплаты ипотечного кредита либо аренды жилья. В случае, если человек проживает с родителями, значит этими деньгами он покрывает часть расходов родителей. Потому что, как правило, они уже в возрасте и не всегда имеют работу. Живут на пенсию, которая составляет 20-25 тысяч рублей. Поэтому достижение таких показателей в большинстве регионов России невозможно. То есть даже в Москве «белую» зарплату, чтобы на руки оставалось 200 тысяч, найти не так просто. В магазинах платят 70, 80, 90, 100 тысяч рублей. А это, как я уже сказал, позволяет просто снять квартиру, которая стоит не меньше 100 тысяч. Соответственно, нужно снимать ее на двоих. И оставшиеся 100-120 тысяч будет достаточно на приобретение еды, минимального социального обслуживания, одежды, лекарств, на отдых раз или два в год. Отдых и в России очень дорогой, нужно 200-300 тысяч на неделю, и за границей тем более», - сказал Свинцов.
По словам парламентария, многие студенты и люди технических, а также креативных профессий предпочитают работать на фрилансе. Тем более, что в последнее время появилось много приложений, где можно найти подработку.
«Многие студенты и люди, имеющие какую-то техническую профессию, например, автомеханик, сварщик, установщик окон, кровельщик, предпочитают работать на фрилансе, то есть на свободной освобожденной основе через различные приложения. Последние несколько лет появился расцвет приложений, где можно себя зарегистрировать в качестве самозанятого и выполнять достаточно среднеквалифицированную работу. Если это студенты, то кто-то сидит с детьми или выполняет творческую работу, что-то пишет, ведет социальные сети компаний и других людей, кто не может это делать самостоятельно. И, как правило, данная работа невысоко оплачивается, то есть это 20-30-50 тысяч рублей в месяц. Но наличие статуса самозанятого позволяет работать сразу на нескольких хозяев. Тем самым достаточно невысокая зарплата в размере 30-50 тысяч рублей для одного заказчика при наличии пяти заказчиков позволяет зарабатывать 250 тысяч. При этом налогообложение всего от 4% до 6%. Поэтому сейчас в России зарегистрировано уже больше 10 миллионов самозанятых. Это колоссальный трудовой потенциал. То есть эти люди фактически официально нигде не трудоустроены, они просто подрабатывают. И часть таких людей, особенно в более взрослом возрасте, 50+, даже не оформляются как самозанятые. Они получают серые доходы, фактически работая артельным образом. Кто-то строит, кто-то огородом может заниматься, шить одежду, делать маникюр и педикюр, красить, выполняют косметические процедуры. Все это огромный, серый, иногда законный оборот, то есть через регистрацию в качестве самозанятых. А многие вообще даже не удосуживаются регистрироваться как самозанятые. Просто получают деньги либо наличными, либо переводами на карту», - рассказал Свинцов.
Депутат напомнил, что в 2028 году закончится эксперимент с регистрацией самозанятых. За 10 лет государство должно получить статистику, кто и по каким профессиям работает. После завершения режима самозанятость могут переформатировать в обычную занятость, отметил Свинцов.
«Конечно, когда в 2018 году государство принимало решение, а мы, депутаты, за это решение проголосовали, определить режим самозанятых, он был определен на 10 лет в качестве экспериментального. То есть в 2028-м году он закончится. Тем самым государство за эти 10 лет, собственно, получило великолепную статистику, кто, где, по каким профессиям работает. Потому что при регистрации самозанятого указывается вид деятельности: работает человек водителем, подрабатывает на своей машине, или он автослесарь, или ведет социальные сети, или разрабатывает маркетинговые стратегии, готовит рекламные кампании в интернете. И весь этот объем, который перешел в самозанятых, после завершения экспериментального режима может быть переформатирован под обычную занятость. Либо люди уйдут в индивидуальные предприниматели, откроют свои ИП и начнут уже сами вести деятельность, или будут нанимать сотрудников. Это хороший 10-летний период, когда люди привыкли к тому, что они сами за себя отвечают в качестве самозанятых. Уже в следующем году, я думаю, к этому мониторингу активно подключатся банки, начнут анализировать все переводы с карты на карту. Если человек получает много небольших переводов, 5-7-10 тысяч от разных людей, наверное, его пригласят в налоговую инспекцию, спросят, кто эти десятки или сотни людей, которые регулярно переводят на карту. Если человек не сможет пояснить, то, наверное, к нему примут определенные штрафные санкции за неуплату налога. То есть будет доказано, что это его личный доход. Если он не зарегистрирован как самозанятый и на сегодняшний день не оплачивает налоги. Что касается введения какой-то ответственности для тунеядцев, я в это не верю, думаю, что государство по этому принципу не пойдет. Кто-то выбрал для себя профессию, например, писателя и несколько лет может писать произведение, сценарий или книгу и нигде юридически быть не оформлен: ни как самозанятый, ни как ИП. Его, например, содержат супруга или родители, а он занят творческой профессией. Или он художник, пишет одну-две картины в год и может 5, 10, 15 лет писать большое количество работ, и ни одна картина не будет продана. Но потом произойдет какое-то событие, он обретет признание и за один год или за одну выставку распродаст свои работы, станет очень богатым. Поэтому, я думаю, что за тунеядство никакой ответственности наша страна вводить не будет», - заключил Свинцов.