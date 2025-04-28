«Пригласят в налоговую инспекцию»: в Госдуме прокомментировали решение выяснить, кто и почему в России не работает

«Конечно, когда в 2018 году государство принимало решение, а мы, депутаты, за это решение проголосовали, определить режим самозанятых, он был определен на 10 лет в качестве экспериментального. То есть в 2028-м году он закончится. Тем самым государство за эти 10 лет, собственно, получило великолепную статистику, кто, где, по каким профессиям работает. Потому что при регистрации самозанятого указывается вид деятельности: работает человек водителем, подрабатывает на своей машине, или он автослесарь, или ведет социальные сети, или разрабатывает маркетинговые стратегии, готовит рекламные кампании в интернете. И весь этот объем, который перешел в самозанятых, после завершения экспериментального режима может быть переформатирован под обычную занятость. Либо люди уйдут в индивидуальные предприниматели, откроют свои ИП и начнут уже сами вести деятельность, или будут нанимать сотрудников. Это хороший 10-летний период, когда люди привыкли к тому, что они сами за себя отвечают в качестве самозанятых. Уже в следующем году, я думаю, к этому мониторингу активно подключатся банки, начнут анализировать все переводы с карты на карту. Если человек получает много небольших переводов, 5-7-10 тысяч от разных людей, наверное, его пригласят в налоговую инспекцию, спросят, кто эти десятки или сотни людей, которые регулярно переводят на карту. Если человек не сможет пояснить, то, наверное, к нему примут определенные штрафные санкции за неуплату налога. То есть будет доказано, что это его личный доход. Если он не зарегистрирован как самозанятый и на сегодняшний день не оплачивает налоги. Что касается введения какой-то ответственности для тунеядцев, я в это не верю, думаю, что государство по этому принципу не пойдет. Кто-то выбрал для себя профессию, например, писателя и несколько лет может писать произведение, сценарий или книгу и нигде юридически быть не оформлен: ни как самозанятый, ни как ИП. Его, например, содержат супруга или родители, а он занят творческой профессией. Или он художник, пишет одну-две картины в год и может 5, 10, 15 лет писать большое количество работ, и ни одна картина не будет продана. Но потом произойдет какое-то событие, он обретет признание и за один год или за одну выставку распродаст свои работы, станет очень богатым. Поэтому, я думаю, что за тунеядство никакой ответственности наша страна вводить не будет», - заключил Свинцов.