«Возникли три месяца назад»: Наталья Штурм прошла обследование из-за шишек на животе после липосакции

Певица Наталья Штурм сообщила о появлении шишек на животе после липосакции, которую сделала 9 августа 2023 года. Артистка прошла необходимое обследование, у нее взяли пункцию.

Подробностями певица поделилась в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

«У меня возникли шишки на животе три месяца назад. Семь или шесть, даже восемь, может быть, шишек в разных местах», - рассказала Штурм.

Она призналась, что после липосакции «все было замечательно». Певица, как положено, ходила с бандажом. Штурм считает, что шарики на животе не связаны с липосакцией.

«У меня брали пункцию на предмет того, что это за новообразование», - сообщила исполнительница.

Хирург Аминат Кибишева заявила, что образования могут являться возможным осложнением после липосакции. Также она сообщила, что угрозы жизни Штурм из-за них нет: содержимое шишек исследовали, «ничего патологического там нет». Новообразования носят не злокачественный характер.

«Все шишки, которые остались, возможно, рассосутся, возможно, нет», - заключила Кибишева.

Ранее сообщалось, что сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья сделала пластику груди. Несколько лет назад она выполнила липосакцию живота.