Критик Сергей Соседов поддержал вернувшегося в Россию Валерия Леонтьева. Об этом он рассказал «Страстям».

Накануне в соцсетях появилось видео с выступления Валерия Леонтьева. Утверждалось, что певец вернулся в Россию и спел на частном мероприятии. Напомним, в 2022 году Леонтьев улетел вместе с женой в США, а в 2023 году директор певца заявлял, что артист закончил карьеру.

По словам Сергея Соседова, противоречия в заявлении об окончании карьеры и выступлениях на закрытых мероприятиях нет.

«Леонтьев закончил карьеру, но не закончил выступления на частных мероприятиях. Карьера и выступления по заказу — разные вещи. Допустим, вы певец, но больше не поёте, но вас позвали на день рождения к другу и сказали „тряхни стариной!“ Вы что, скажете „да нет, я не пою, голоса нет“? Конечно, в кругу друзей каждый споет. Корпоратив — это то же самое», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что критик Сергей Соседов призвал оставить в покое «старушку» Ротару.