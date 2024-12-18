«Придется прибегнуть»: дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о будущей пластике

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, что может лечь под нож хирурга после вторых родов. По ее словам, ей может понадобиться подтяжка груди. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

Александра отметила, что нормально относится к пластическим операциям, если они необходимы. Поэтому, если в будущем ей нужно будет что-то в себе изменить, она не видит в этом ничего плохого.

«Бывает, когда хирургическое вмешательство необходимо по состоянию здоровья — это одна история. Бывает, когда девушка хочет внести минимальные изменения в свою внешность, зная, что от этого будет лучше самоощущать, то почему нет. Если это постоянный «улучшайзинг» — то однозначно отпадает. Лучшее — враг хорошего. Я на самом деле подзадумываюсь о подтяжке груди. Возможно, придется прибегнуть к ней после следующих родов. Но это проекция, все будет зависеть от того, как моя грудь будет выглядеть к тому моменту», - заявила Александра.

К слову, мама Морозовой тоже не выступает против пластических операций. Она сама корректировала фигуру у хирурга.

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