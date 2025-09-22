«Причины глубже, чем кажется на первый взгляд»: почему измены стали преподносить как норму в Сети

Соцсети подсовывают пользователям громких и симпатичных людей, которые нормализуют измены вокруг. Об этом сайту «Страсти» заявил блогер Эрнест Тарасов, критикующий глупость и отказ от здравого смысла.

По словам инфлюенсера, причина этого явления лежит не на поверхности. Все дело в том, что алгоритмы, продвигающие ролики, жаждут от них драмы. Поэтому создатели контента в Сети делают упор на горячие темы, в том числе связанными с изменами.

«Мне кажется, причины глубже, чем кажется на первый взгляд... Алгоритмы жаждут драмы. Нужен экшен, горячая тема для обсуждения. Вот и появляются ролики про измены. Но часто это просто постановка ради внимания. Как маркетолог я вообще не понимаю, на кого это рассчитано. На людей, которым измена кажется нормой? Или они сами в это верят? Сомневаюсь. Для меня это новый уровень глупости», — рассказал Эрнест.

Полное интервью с блогером вы можете прочитать по этой ссылке. Тарасов рассказал нам, почему считает Арсена Маркаряна недооценено глупым человеком и о миллионах, которые ему предлагали за рекламу казино и ставок.