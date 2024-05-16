«Прическа – монтажная пена, наряд – сбор тряпок»: стилист раскритиковал образ Лены Лениной для Каннского кинофестиваля

Писательница Лена Ленина в этом году решила последовать примеру телеведущей Виктории Бони и посетить Каннский кинофестиваль. Для красной дорожки она выбрала весьма экстравагантные образы, которые в Сети многие раскритиковали. Не пришлись они по душе и звездному стилисту Александру Данилову. В беседе с порталом «Страсти» он сравнил ее прическу с монтажной пеной.

По словам Данилова, Ленина всегда славилась своими необычными укладками. И в этот раз эксперимент не удался. Эксперт отметил, что не понял, по какой причине она выбрала и наряд, и прическу.

«У Лениной всегда были экстравагантные прически, полет из космоса, их заметно везде. Просто сама идея этой прически… Кто этот ценитель монтажной пены? Мне показалось, что это пена для щелей в окнах. Ну куда, зачем, почему? Наряд — сбор тряпок. Просто каких-то лоскутков, нарезков. Лишь бы обсуждали. Все же делается, чтобы обсуждали», - заявил Александр Данилов.

Не понравилось стилисту и то, как появилась Ленина перед фотографами. Он отметил, что из-за «башни» на голове ей пришлось скрючиться, и смотреть на это было неприятно.

«Это тот момент, когда улитка переросла свою раковину. Имея такую прическу, садиться в Мерседес и вылезать перед прессой, аудиторией в скрученном состоянии, мне кажется, это каннский позор. У Лены Лениной есть прически, но нет мозгов. Либо есть стиль, но нет движущего персонала. Несработанная ситуация показала то, как звезды могут себя позорить на ровном месте. Лучше бы она приехала на лошади, чем с такой прической вылезала из Мерседеса. Нельзя было машину заказать? Наверное, не хватило ума. Все мы знаем, что, если это блондинки, то «тушите свет», - поделился мнением стилист.

Ранее Виктория Боня похвасталась продажами билетов на Каннский кинофестиваль.