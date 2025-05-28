При наличии доказательств — до 8 лет колонии: что грозит доставщику алкоголя на кровавую вечеринку в Байкальске
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В Байкальске расследуют гибель пяти человек после вечеринки подростков. Несовершеннолетние отдыхали на даче с алкоголем, который приобрели через интернет. Заказ школьников доставил некий совершеннолетний знакомый, который сейчас находится на допросе в следственном комитете. Сайт «Страсти» решил выяснить, какое наказание может грозить посреднику, и обратился за комментарием к бывшему сотруднику следственных органов, юристу Илоне Гуськовой.
По словам эксперта в области права, в ходе расследования правоохранители должны провести экспертизу алкоголя на предмет наличия психотропных и иных веществ. Однако в доме, где проходила вечеринка, случился пожар, поэтому, вероятно, спиртное было уничтожено.
Также следователям необходимо установить все источники приобретения алкоголя несовершеннолетними. Продавцов привлекут к административной ответственности, а вот действия доставщика подпадают под уголовную статью.
Продавцы будут привлечены к административной ответственности. Взрослый, который принес алкоголь, будет привлечен по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в распитие). Это карается штрафом до 5 тысяч руб. Также он будет привлечен по ст. 151 УК РФ (вовлечение в антиобщественные действия). Если следствие установить, что совершеннолетний спиртное принес, то при наличии доказательств он может получить до 8 лет лишения свободы.
Илона Гуськова
юрист, бывший сотрудник следственных органов, общественный деятель.
Ранее сообщалось, что 17-летний юноша устроил расправу над приятелями после завершения вечеринки. Он проснулся, взял нож и стал резать попадавшихся на пути подростков.