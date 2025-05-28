При наличии доказательств — до 8 лет колонии: что грозит доставщику алкоголя на кровавую вечеринку в Байкальске

В Байкальске расследуют гибель пяти человек после вечеринки подростков. Несовершеннолетние отдыхали на даче с алкоголем, который приобрели через интернет. Заказ школьников доставил некий совершеннолетний знакомый, который сейчас находится на допросе в следственном комитете. Сайт «Страсти» решил выяснить, какое наказание может грозить посреднику, и обратился за комментарием к бывшему сотруднику следственных органов, юристу Илоне Гуськовой.

По словам эксперта в области права, в ходе расследования правоохранители должны провести экспертизу алкоголя на предмет наличия психотропных и иных веществ. Однако в доме, где проходила вечеринка, случился пожар, поэтому, вероятно, спиртное было уничтожено.

Также следователям необходимо установить все источники приобретения алкоголя несовершеннолетними. Продавцов привлекут к административной ответственности, а вот действия доставщика подпадают под уголовную статью.