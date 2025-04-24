Преследуемая 7 лет экс-мужем жительница Красноярска сообщила о проблемах детей из-за действий отца

Жительница Красноярска Екатерина в интервью порталу «Страсти» рассказала о многолетнем насилии и преследовании бывшего мужа. По ее словам, мужчина бил ее, присылал угрозы и однажды даже похищал детей. Из-за его действий старшему сыну женщины потребовалась помощь психолога.

Екатерина с 2018 года находится в разводе, но отпустить ее экс-супруг не может. Все эти годы он угрожает ей тем, что убьет и заберет детей, портит жизнь ее родителям. В ноябре 2023 года вместе с двумя подельниками, как утверждает женщина, он напал на нее и избил, после чего его отправили в СИЗО. Однако добиться заключения ей не удалось. Мужчине назначили лишь исправительные работы.

Россиянка рассказала, что жалости у бывшего мужа к ней не было никогда. Он бил ее в браке, и это все видели их сыновья.

«Детей в браке он не бил. Нет, такого не было. А меня обижал, бил, резал и ко мне у него не было никакой жалости. Это началось практически сразу. Просто я была очень слаба в тот момент и морально, и физически, чтобы уйти куда-то и бороться, сопротивляться ему. Всегда были угрозы в плане того, что, если я уйду, то он так это не оставит. <…> Дети видели, как у меня отрывалась губа, когда меня ударили, и весь дом был в крови. Старший до сих пор это помнит. Мне очень не хотелось, чтобы дети выросли такими же», - поделилась женщина.

Екатерина считает, что в 2023 году бывший муж намеревался похитить сына, хоть сам он утверждает, что хотел лишь поздравить его с днем рождения. По признанию жительницы Красноярска, мальчику чудом удалось сбежать тогда от отца.

Из-за всей этой ситуации в семье дети страдают. Старшему сыну Екатерины даже понадобилась психологическая помощь.

«Есть опасность, что их заберут, поэтому дети знают, они предупреждены, что, не дай Бог, может случиться такая ситуация. Старший уже два года ходит к психологу, у него периодически случаются обострения, когда он видит каких-то людей в черном. Дети все понимают, знают про алименты и про все остальное. Мне не хочется говорить, что их отец их не любит. Я очень стараюсь как-то аккуратно эти углы сглаживать», - сообщила Екатерина.

Так как бывший муж сейчас находится на свободе, женщина опасается, что он может что-то сделать с ней. Мужчина неоднократно угрожал экс-жене убийством.

«Я хотела бы, наверное, добиться, заключения, потому что человек просто не признал свою вину, никак на него не повлияли эти месяцы, которые он провел в СИЗО, никакого раскаяния. Понимаю, что человек сейчас вышел просто абсолютно злой, уверенный. И просто страшно. Вот просто по-человечески страшно, потому что люди, наверное, многие не понимают, когда ты идешь домой и реально боишься — ждут тебя там или нет», - заявила Екатерина.

Интервью с жертвой домашнего насилия из Красноярска читайте на сайте «Страсти».