«Дети видели, как у меня отрывалась губа»: экс-муж 7 лет преследует, бьет и угрожает убийством россиянке

Жительница Красноярска Екатерина уже 7 лет живет в постоянном страхе за себя, детей и родственников. Все эти годы она, как утверждает, получает угрозы от бывшего мужа, который порой не ограничивается лишь словами, а переходит к действиям. По признанию россиянки, она неоднократно сталкивалась с насилием со стороны экс-супруга, он похищал сыновей и заверял ее — обращаться в полицию бесполезно, так как у него везде связи.

Сотрудники правоохранительных органов действительно не защищали Екатерину, если поднять ее историю. Она рассказала, что писала заявление после каждой угрозы, но дело не возбуждали, пока в ноябре 2023 года она практически не попрощалась с жизнью. Как вспоминает женщина, тогда бывший вместе с двумя подельниками напал на нее и на водителя такси. После этого его задержали. Однако в начале марта 2025 года его выпустили на свободу. Вместо заключения ему назначили исправительные работы. И теперь Екатерина боится, что уверенный в безнаказанности экс-избранник воплотит все свои угрозы в жизнь.

Портал «Страсти» пообщался с жертвой домашнего насилия из Красноярска и узнал все подробности ее истории.

— Екатерина, на своей странице в социальной сети вы рассказываете в основном о жизни после развода. Но давайте начнем с вашей семейной жизни до 2018 года. Как вы познакомились с бывшим мужем? Как развивались ваши отношения?

— Мы познакомились с бывшим мужем, когда мне было 16 лет. Я тогда училась в школе. Нас познакомил общий друг, и после этого мы уже стали ходить на свидания, гуляли. Бывший муж старше меня на 6,5 лет. В то время он был мастером спорта под дзюдо и по самбо, высокий, красивый, накачанный спортсмен. Конечно, тогда это мне казалось таким мужественным. Для девочки 16 лет он был очень привлекателен. Плюс он очень красиво ухаживал вначале, то есть совершал действительно поступки. Сейчас понимаю, что это действия абьюзера, который пытался меня очень сильно удивить и привязать. Были, например, кареты, кони. Мы могли гулять по зимнему лесу, и я находила там букет, который он заранее там оставлял. При этом при всем были ругани и очень сильные. Нельзя было вообще высказывать никакое свое мнение, только его мнение было верное и правильное. И если я что-то пыталась высказать, то сразу был скандал. Ему нужно было быть всегда лидером, самым лучшим, такой вот комплекс Наполеона. Но это всегда так преподносилось, что я сама виновата, что я не могла промолчать, что я не мудрая, и если бы его как-то восхваляла, то и ругани у нас бы не случалось.

До брака мы дружили три года. С 18 лет мы начали жить вместе. Я училась в университете. Муж сделал предложение тоже очень красиво. Мы катались на конях, он подарил кольцо. Все было очень романтично. Но уже на свадьбе была ругань с его стороны. Ему не понравилось, как провели конкурс на пол будущего ребенка. Он со мной поскандалил, сел к пацанам за стол и вот так закончилась наша свадьба.

— Был ли добр бывший муж с детьми? Участвовал в их воспитании?

— Детьми и в браке, и после брака, естественно, занималась только я. Они ему никогда были неинтересны. Он никогда не проявлял себя. У него не было желания водить их на тренировки, когда мы вместе жили. Он не сидел с ними, не играл. Развитием занималась я. Он просто присутствовал дома, но никогда дети не останавливали его в плане каких-то гулянок. Спустя месяц после рождения первого ребенка у меня был день рождения, а все абьюзеры очень любят ругаться и портить праздники. Он собрал вещи и уехал отдыхать в Таиланд. А я осталась с месячным младенцем на руках. Наверное, уже даже по этому можно сказать, какое было отношение к ребенку. И он очень любил дома выпивать и петь — до утра. Ему было не важно, что спит маленький ребенок. Когда я говорила, что сын спит, реакцией всегда была агрессия. Он говорил, что он у себя дома будет делать то, что хочет.

— Проявлял ли он агрессию по отношению к вам и детям в браке? Было ли домашнее насилие?

— Агрессия во время брака на детей не была явной. Да, он пытался как-то воспитывать старшего, были просто какие-то слова, когда он был зол на меня. Говорил сыну: «Не слушай маму». Было даже, что мы выходили на улицу с ребенком, и старший сын по совету отца не слушал меня. Один раз он выбежал на дорогу, и его чуть машина не сбила. Все наши ругани все равно переносились на детей. Бывший муж мог прийти пьяный. Ребенок, помню, просил самокат его сделать, и он стал его не унижать. «Ты не мужик что ли, что плачешь?».

Детей в браке он не бил. Нет, такого не было. А меня обижал, бил, резал и ко мне у него не было никакой жалости. Это началось практически сразу. Просто я была очень слаба в тот момент и морально, и физически, чтобы уйти куда-то и бороться, сопротивляться ему. Всегда были угрозы в плане того, что, если я уйду, то он так это не оставит. «Я детей не для этого рожал, чтобы они жили где-то не со мной».