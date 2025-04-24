«Дети видели, как у меня отрывалась губа»: экс-муж 7 лет преследует, бьет и угрожает убийством россиянке
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Жительница Красноярска Екатерина уже 7 лет живет в постоянном страхе за себя, детей и родственников. Все эти годы она, как утверждает, получает угрозы от бывшего мужа, который порой не ограничивается лишь словами, а переходит к действиям. По признанию россиянки, она неоднократно сталкивалась с насилием со стороны экс-супруга, он похищал сыновей и заверял ее — обращаться в полицию бесполезно, так как у него везде связи.
Сотрудники правоохранительных органов действительно не защищали Екатерину, если поднять ее историю. Она рассказала, что писала заявление после каждой угрозы, но дело не возбуждали, пока в ноябре 2023 года она практически не попрощалась с жизнью. Как вспоминает женщина, тогда бывший вместе с двумя подельниками напал на нее и на водителя такси. После этого его задержали. Однако в начале марта 2025 года его выпустили на свободу. Вместо заключения ему назначили исправительные работы. И теперь Екатерина боится, что уверенный в безнаказанности экс-избранник воплотит все свои угрозы в жизнь.
Портал «Страсти» пообщался с жертвой домашнего насилия из Красноярска и узнал все подробности ее истории.
— Екатерина, на своей странице в социальной сети вы рассказываете в основном о жизни после развода. Но давайте начнем с вашей семейной жизни до 2018 года. Как вы познакомились с бывшим мужем? Как развивались ваши отношения?
— Мы познакомились с бывшим мужем, когда мне было 16 лет. Я тогда училась в школе. Нас познакомил общий друг, и после этого мы уже стали ходить на свидания, гуляли. Бывший муж старше меня на 6,5 лет. В то время он был мастером спорта под дзюдо и по самбо, высокий, красивый, накачанный спортсмен. Конечно, тогда это мне казалось таким мужественным. Для девочки 16 лет он был очень привлекателен. Плюс он очень красиво ухаживал вначале, то есть совершал действительно поступки. Сейчас понимаю, что это действия абьюзера, который пытался меня очень сильно удивить и привязать. Были, например, кареты, кони. Мы могли гулять по зимнему лесу, и я находила там букет, который он заранее там оставлял. При этом при всем были ругани и очень сильные. Нельзя было вообще высказывать никакое свое мнение, только его мнение было верное и правильное. И если я что-то пыталась высказать, то сразу был скандал. Ему нужно было быть всегда лидером, самым лучшим, такой вот комплекс Наполеона. Но это всегда так преподносилось, что я сама виновата, что я не могла промолчать, что я не мудрая, и если бы его как-то восхваляла, то и ругани у нас бы не случалось.
До брака мы дружили три года. С 18 лет мы начали жить вместе. Я училась в университете. Муж сделал предложение тоже очень красиво. Мы катались на конях, он подарил кольцо. Все было очень романтично. Но уже на свадьбе была ругань с его стороны. Ему не понравилось, как провели конкурс на пол будущего ребенка. Он со мной поскандалил, сел к пацанам за стол и вот так закончилась наша свадьба.
— Был ли добр бывший муж с детьми? Участвовал в их воспитании?
— Детьми и в браке, и после брака, естественно, занималась только я. Они ему никогда были неинтересны. Он никогда не проявлял себя. У него не было желания водить их на тренировки, когда мы вместе жили. Он не сидел с ними, не играл. Развитием занималась я. Он просто присутствовал дома, но никогда дети не останавливали его в плане каких-то гулянок. Спустя месяц после рождения первого ребенка у меня был день рождения, а все абьюзеры очень любят ругаться и портить праздники. Он собрал вещи и уехал отдыхать в Таиланд. А я осталась с месячным младенцем на руках. Наверное, уже даже по этому можно сказать, какое было отношение к ребенку. И он очень любил дома выпивать и петь — до утра. Ему было не важно, что спит маленький ребенок. Когда я говорила, что сын спит, реакцией всегда была агрессия. Он говорил, что он у себя дома будет делать то, что хочет.
— Проявлял ли он агрессию по отношению к вам и детям в браке? Было ли домашнее насилие?
— Агрессия во время брака на детей не была явной. Да, он пытался как-то воспитывать старшего, были просто какие-то слова, когда он был зол на меня. Говорил сыну: «Не слушай маму». Было даже, что мы выходили на улицу с ребенком, и старший сын по совету отца не слушал меня. Один раз он выбежал на дорогу, и его чуть машина не сбила. Все наши ругани все равно переносились на детей. Бывший муж мог прийти пьяный. Ребенок, помню, просил самокат его сделать, и он стал его не унижать. «Ты не мужик что ли, что плачешь?».
Детей в браке он не бил. Нет, такого не было. А меня обижал, бил, резал и ко мне у него не было никакой жалости. Это началось практически сразу. Просто я была очень слаба в тот момент и морально, и физически, чтобы уйти куда-то и бороться, сопротивляться ему. Всегда были угрозы в плане того, что, если я уйду, то он так это не оставит. «Я детей не для этого рожал, чтобы они жили где-то не со мной».
— Как вы пришли к разводу? Какая причина? Быстро ли он дал развод?
— На самом деле он развелся вообще без меня, просто подав документы. Когда я первый раз от него ушла, он сказал, что раз я хочу, то он пошел и развелся. У него всегда был очень большой страх за имущество почему-то, что я подавать буду в суд. Хотя он записывал абсолютно все имущество на своего папу. В браке у нас ничего совместно нажитого не было. Все, что зарабатывалось, списывалось на отца и потом передавалось бывшему мужу по дарственной. А дарственная при разводе не делится. Поэтому о том, что мы развелись, я вообще узнала через какое-то время. Мы все равно еще общались и сходились после этого. Год еще пытались сохранить отношения. Причина развода... Да просто уже было невыносимо, никакой абсолютно радости не было от жизни, от ощущения себя как женщины, как матери. То есть такое постоянное моральное давление, насилие, напряжение дома. Дети видели, как у меня отрывалась губа, когда меня ударили, и весь дом был в крови. Старший до сих пор это помнит. Мне очень не хотелось, чтобы дети выросли такими же.
— Что было после развода? Ваш бывший муж похитил детей и удерживал их насильно или мальчики оставались с ним по собственному желанию?
— Первые, наверное, пару месяцев после развода мы достаточно нормально общались. Понятно, он там обвинял меня, что я ушла, предала семью, несмотря на то, что сам подал документы на развод. Я отправила к нему детей отдыхать летом, и он мне их вернул через полтора месяца. А потом у нас была договоренность, что дети поедут к нему на зимние каникулы, и вот как только самолет взлетел, он сказал, что детей я больше не увижу. Я тогда сначала просто подумала, у него снова свои манипуляции, но через две недели я поняла, что он отдавать детей мне не собирается. Я подала документы в суд на определение места жительства детей. Тогда начался коронавирус, и детей он удерживал полгода.
Я не могла приехать забрать их. Да и вообще не было тогда смысла ехать одной. Ну что я приеду? Человек, который меня бил, устроит скандал опять при детях. И сыновей, получается, я забрала только через полгода. Я приехала с другом. Я не знала, где они живут тогда на тот момент, потому что они в Сочи переехали уже, но нашла их. Я подождала детей после тренировки по футболу, и, слава Богу, не было бывшего мужа. На тренировку привезла детей его на тот момент гражданская жена, и уже у нее я их забрала.
— Не пытался ли бывший муж после этого забрать детей повторно?
— После того как я забрала детей, мы полгода ходили с охраной, как раз боялись того, что он их заберет обратно. Может быть, он следил за нами и видел, что я хожу с людьми, и не получится у него это сделать.
— Вы рассказываете об угрозах, которые получаете от бывшего мужа. Можете озвучить, что именно он говорит? Есть ли угрозы убийством вас, детей, близких?
— Он на самом деле записывает страшные 10-минутные голосовые сообщения. Это монологи, в которых он говорит, что вся моя семья будет плакать, страдать, и нужно просто на это время, что меня посадят в тюрьму, что со мной там расправятся. «Нет человека, нет проблемы». Постоянно угрожает мне физической расправой, что моя жизнь изменится. Везде он говорит, что у него есть связи.
— Кроме нападения на вас и таксиста, о котором мы еще поговорим, были ли эпизоды, когда бывший муж переходил от угроз к действиям? Можете описать несколько?
— Моим родителям поджигали гараж, писали готовить деньги, чтобы отвечать за дочь. Папе присылали сообщения. Мне разбивали машину. Есть на видео, где мужчина с молотком подходит к моей машине зимой ночью. Мы с сыном вышли в школу, я повезла его. А у меня просто разбитые окна по кругу в машине. Мои фотографии размещались на сайтах 18+. Абсолютно по каждому эпизоду я писала заявление и писала два раза заявление об угрозах. Мне дважды отказывали в возбуждении дела по 119 статье («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» - прим. «Страсти»). Полиция абсолютно бездействовала. И последний раз, когда я уже в августе подала заявление из-за угрозы, в которой прямым текстом он говорил, что через два с половиной месяца моя жизнь изменится, мне пришел очередной отказ.
— По какой причине вам отказывали в возбуждении дел против экс-мужа? Что говорили в полиции?
— Не знаю, по какой причине не возбуждаются дела, видимо, угроз недостаточно. Я так понимаю, что по 119 статье возбуждают дело, когда с человеком уже действительно что-то случилось. Предупредительных мер никаких, к сожалению, нет.
— Пытались ли вы скрываться от бывшего мужа? Переезжать, уезжать в другой город?
— Я не пыталась скрываться. Я вообще на самом деле три года ничего в соцсети не выкладывала из того, что делал бывший муж. Потому что такие психопаты как будто бы с тобой в игру играют. И они, когда видят твои страдания, понимают, что они сильнее. Поэтому если сейчас убежать и прятаться, это только раззадорит психопата, который будет меня просто бесконечно искать. На самом деле кого-то найти не так уж сложно, когда у тебя есть деньги. Мы были с детьми в Турции, и он просто прилетел. Слава богу, это был наш последний день. Просто пришел прямо на пляж, где я сидела со своими сыновьями.
— В ноябре 2023 года, как вы утверждаете, ваш бывший муж приехал в день рождения сына и напал на вас. Какая у него была цель, как считаете, — навредить вам или забрать ребенка? Сам он утверждает, что просто хотел поздравить сына.
— Да, он везде говорит, что он просто хотел поздравить ребенка. Он для этого специально снял квартиру в нашем доме в первом подъезде. Это был ноябрь, получается. В августе он мне писал, что со мной разберется и что ровно через два с половиной месяца моя жизнь изменится. До этого четыре года почему-то он детей не поздравлял. У него есть определенные связи в полиции, я это знала. Он почувствовал свою силу, понимал, что может творить что угодно. Ребенка старшего пытались забрать. Он просто успел убежать. За ним бежал и отец, и вот эти вот два мужчины. Он просто как-то юркнул каким-то чудом. Сосед ему открыл дверь, он забежал. А я в этот момент наоборот выбежала вниз, то есть мы в лифте разминулись со старшим сыном.
— Какие побои нанес вам и таксисту бывший муж? Как вам удалось скрыться?
— Когда все это происходило, на улице полтора часа я находилась с ним. Он не давал мне никуда ни уехать, ни уйти. Таксист не мог меня увезти. И моя мама потом, которая подъехала, пыталась тоже меня увезти на машине. Он ходил вот с этими двумя людьми, давал им приказы побить таксиста, залазил к нему в машину, забирал у него ключи. А когда я куда-то только начинала уходить, он шел за мной везде. Мы полтора часа ждали полицию. Только когда она приехала, мы отправились в участок. Эти двое мужчин побили Ивана, и мой бывший муж тоже наносил удары, это есть даже на видео. А меня он успел побить, когда приказывал порезать колеса таксисту. Я вылезала из машины, а он меня туда пытался засунуть обратно. И потом, когда уже мы стояли отдельно возле маминой машины, маме тоже досталось.
— Предполагаете ли вы, что в тот день могли умереть от его руки?
— Абсолютно точно, потому что этот человек меня резал ножом. Я после развода очень много лет провела в терапии. То есть такие вещи не забываются. У меня перед этим человеком абсолютно животный страх. Сколько раз я была избита. У него нет жалости ко мне. Тогда человек был абсолютно в невменяемом состоянии. Поэтому, конечно, я не просто так писала столько раз на эти угрозы. У кого еще просить помощи? Вот я просто женщина, которая воспитывает детей, мне к кому обратиться? Мне единственное, что сейчас остается, это вот так вот реально просто писать во все новости, просить кого-то мне помочь на уровне полиции, СМИ. Никакой реакции нет, мне реально не хочется умирать, я не хочу быть второй Салтанат.
— Чем были вооружены его подельники?
— У его подельников были собой ножи, отвертки. Это видно на видео. И это подтвердили свидетели.
— А что говорит он об этой ситуации в свою защиту? Что вы наносили побои ему? Есть ли доказательства?
— На меня было заведено административное дело через год участковым, который помогал бывшему мужу скрыть следы кражи, когда он залез к таксисту в машину и украл у него брелок. Потому что через пару дней участковый принес таксисту брелок, сказал, якобы я его нашел. На меня и на таксиста были возбуждены дела за побои. Формулировка была такая, цитирую, что мой бывший муж «испытывал физическую боль». 100-килограммовый человек, мастер спорта испытывал боль. Поэтому административка была заведена. Сейчас, слава богу, по-моему, суд ее отправил обратно.
— Какая в принципе цель у вашего бывшего мужа в этих многолетних преследованиях вас? Чего он пытается добиться?
— Если вы видели, то бывший муж называет меня во всех видео своей женой. Он говорит, что мы семья, что мы должны общаться. Но при этом он говорит, что меня убьет и посадит, и детей у меня заберет. На самом деле человек с абсолютно маниакальной, одержимой идеей. Он хочет, чтобы я никому не досталась.
— Что показала психиатрическая экспертиза?
— Экспертиза проводилась, когда он сидел в СИЗО. Ему диагностировали расстройство личности. Его должны отправить на принудительное лечение. У него в голове абсолютно своя картина этого мира. У него сниженный интеллект, это прямо я вам из справки говорю. Он забывается в датах, у него заторможенная речь. Но при этом он вменяем.
— Как было объяснено решено судьи отпустить вашего бывшего мужа и отправить его на исправительные работы?
— Прокуратура просит 4 года заключения и по 3-6 года заключения для подельников, но почему-то судья дает просто исправительную работу, и бывший муж сейчас находится уже на свободе. Прямо из зала суда, хотя он не признает свою вину, говорит, что мы все втроем, я, мама и таксист, просто актеры, сочинители. Я не знаю. У нас как будто нет какого-то правосудия.
— Как сейчас ваши дети относятся к отцу? Рассказываете ли вы о том, что происходит в семье?
— Дети сейчас никак не относятся. Я вообще думала сначала, что ничего не буду рассказывать, но так как у нас суды, отец не общается с детьми, поэтому, конечно, мне пришлось об этом говорить. Тем более, что есть опасность, что их заберут, поэтому дети знают, они предупреждены, что, не дай Бог, может случиться такая ситуация. Старший уже два года ходит к психологу, у него периодически случаются обострения, когда он видит каких-то людей в черном. Дети все понимают, знают про алименты и про все остальное. Мне не хочется говорить, что их отец их не любит. Я очень стараюсь как-то аккуратно эти углы сглаживать.
— Какого наказания вы хотите для него добиться? Что говорят адвокаты, удастся ли вам лишить его свободы?
— Я хотела бы, наверное, добиться, заключения, потому что человек просто не признал свою вину, никак на него не повлияли эти месяцы, которые он провел в СИЗО, никакого раскаяния. Понимаю, что человек сейчас вышел просто абсолютно злой, уверенный. И просто страшно. Вот просто по-человечески страшно, потому что люди, наверное, многие не понимают, когда ты идешь домой и реально боишься — ждут тебя там или нет.
Мы думали, что дадут заключение в районном суде, но не получилось. Поэтому сейчас в СМИ все это освещаю, пытаюсь как-то юристов привлечь и общественников, надеюсь все-таки, что краевой суд увидит, что это дело резонансное.