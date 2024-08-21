Прекрасный и самобытный: чем сейчас занимается сын Андрея Макаревича* Иван

Продюсер одного из российских телеканалов на условиях анонимности рассказал сайту «Страсти» о совместной работе с Иваном Макаревичем. Он назвал его «прекрасным режиссером».

«Считаю, что у него определенно есть все, что нужно для того, чтобы стать классным самобытным режиссером, и в этой области у него определенно более интересные перспективы, чем если он просто останется актером», – убежден продюсер.

Собеседник не стал раскрывать подробности проекта, но добавил, что премьера состоится уже в этом году.

Напомним, что Иван Макаревич с детства увлекался музыкой и актерским мастерством. Он снимался во многих фильмах, но со временем стал исполнять роли второстепенных персонажей. Несмотря на это, его работы были высоко оценены зрителями. Так, он даже принимал участие в съемках популярного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Позже увлекся режиссурой.

Ранее мы писали о том, какие отношения связывают Ивана с его отцом, музыкантом Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ). О детстве и карьере звездного наследника читайте в материале «Страстей».