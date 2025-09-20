«Уровень агрессии чрезмерен»: Шаляпин отказался от интервью со Стрелец

Прохор Шаляпин обвинил Стрелец в агрессии и отказался давать ей интервью. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Певец Прохор Шаляпин отреагировал на последнее интервью Надежды Стрелец — она беседовала с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко. По словам артиста, он заметил со стороны интервьюера агрессию.

«Если первые выпуски подкупали тем, что ведущая была доброжелательной, мягкой, а к каким-то острым темам она всегда подходила на мягких лапах и пыталась соблюдать этичность, теперь мы наблюдаем, как она с милым лицом и улыбкой просто гнобит человека», — заявил он.

Шаляпин заявил, что не пойдет на интервью к Стрелец, если та его позовет.

«Там уровень агрессии чрезмерен. Надежда просто пала в моих глазах. И я ни за что к ней не пойду после такого поведения», — добавил он.

