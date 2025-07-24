«Преимущества вряд ли можно найти»: член СПЧ прокомментировала передачу ФСБ права на создание своих СИЗО
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева прокомментировала решение о наделении ФСБ правом создавать свои следственные изоляторы с 1 января 2026 года, а также передаче российской спецслужбе СИЗО, находящихся в центральном подчинении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ее мнение узнал сайт «Страсти».
«Важный момент. Изначально СИЗО передали в ведение ФСИН, вообще была создана такая структура ФСИН, потому что это соответствует европейским пенитенциарным правилам и Конвенции против пыток. Эти международные документы говорят о том, что СИЗО и вообще места принудительного содержания не могут быть в ведении тех людей, которые ведут следствие. Потому что история показывает: если тот, кто ведет дело, тот же отвечает за условия содержания, то рассчитывать на то, что не будут применяться какие-то недозволенные методы, скажем так, не всегда приходится. Следственный орган заинтересован в том, чтобы человек, попавший в место принудительного содержания, дал признательные показания. Когда отдавали в ведение ФСИН, исходили из концепции, что в СИЗО человек должен быть как в камере хранения. И следователь в СИЗО проходил точно так же, как адвокат. То есть его также досматривали, он также не мог ничего лишнего пронести. Если вдруг он начинал оказывать незаконное воздействие на заключенного, заключенный тут же мог вызвать охрану, следователя бы вывели. То есть следователь такой же гость в СИЗО», - объяснила Меркачева.
По ее мнению, с передачей ФСБ изоляторов от ФСИН следователь будет там «хозяином». В результате это может стать своего рода «ударом по правам подследственных».
«Сейчас получается, что в центральных СИЗО центрального подчинения, которые передали или передадут в ведение ФСБ, следователь там не будет гостем, он там будет хозяин. То есть он ведет дело, и все это находится в введении этого же следственного органа. Я считаю, что преимущества здесь вряд ли можно найти. Это такой удар по правам подследственных. Это мое мнение», - заключила Меркачева.
Ранее она прокомментировала приговор блогеру Битмаме, которую осудили на 7 лет колонии. Член СПЧ считает, что в данном случае не было оснований не дать отсрочку, а приговор сопоставим со сроком за убийство.