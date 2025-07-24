«Преимущества вряд ли можно найти»: член СПЧ прокомментировала передачу ФСБ права на создание своих СИЗО

«Важный момент. Изначально СИЗО передали в ведение ФСИН, вообще была создана такая структура ФСИН, потому что это соответствует европейским пенитенциарным правилам и Конвенции против пыток. Эти международные документы говорят о том, что СИЗО и вообще места принудительного содержания не могут быть в ведении тех людей, которые ведут следствие. Потому что история показывает: если тот, кто ведет дело, тот же отвечает за условия содержания, то рассчитывать на то, что не будут применяться какие-то недозволенные методы, скажем так, не всегда приходится. Следственный орган заинтересован в том, чтобы человек, попавший в место принудительного содержания, дал признательные показания. Когда отдавали в ведение ФСИН, исходили из концепции, что в СИЗО человек должен быть как в камере хранения. И следователь в СИЗО проходил точно так же, как адвокат. То есть его также досматривали, он также не мог ничего лишнего пронести. Если вдруг он начинал оказывать незаконное воздействие на заключенного, заключенный тут же мог вызвать охрану, следователя бы вывели. То есть следователь такой же гость в СИЗО», - объяснила Меркачева.