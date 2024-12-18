Правозащитница Светлана Грачева выиграла суд с бывшим мужем, истязавшим ее

Российская правозащитница Светлана Грачева выиграла кассационный суд и вернула приговор бывшему мужу, который подвергал ее унижениям. Экс-мужа активистки осудили в уголовном порядке за домашнее насилие. Подробности узнал портал «Страсти».

Светлана отметила, что это был первый подобный процесс в России. Спустя четыре года судов ей удалось добиться обвинительного приговора, но затем бывший муж подал апелляцию. 7 октября Грачева обратилась с жалобой, после чего кассационная инстанция затребовала уголовное дело. Кассация рассматривалась в рамках выборочной, а такой процесс всегда сложнее выиграть.

Несмотря на многолетнюю борьбу за справедливость, Светлана не опускала руки и была уверена, что ей удастся защитить свои права. К слову, правозащитница выиграла уже вторую выборочную кассацию. По словам Грачевой, во многом ее победа стала возможна благодаря юридической помощи адвоката. Ее интересы представлял Александр Князьков.

«Мы вернули приговор, и мой бывший муж останется осужден. Второй кассационный суд уже в который раз встает на мою сторону. Хочется сказать, что в нашей стране реально добиться справедливости, если в нее верить», - заявила Светлана Грачева.

Напомним, что за годы судов Грачева заручилась поддержкой ведущих юристов страны, ее поддерживали депутаты Госдумы, а также ее дело было на контроле у председателя СК РФ.

«Женщинам не стоит опасаться судиться с бывшими супругами, привлекать их к ответственности за домашнее насилие. Проблема домашнего насилия, абьюза, нарушающего рамки законодательства, стоит в нашей стране очень остро. Каждый такой судебный процесс, каждое заявление в правоохранительные органы становятся очередным способом привлечения внимания, в том числе и законодателей, к данной проблеме и оставляют насильникам все меньше шансов остаться безнаказанными. Важно и своевременно обращаться за квалифицированной юридической помощью, и тогда все у вас получится», - прокомментировал победу Светланы адвокат Тимур Харди.

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