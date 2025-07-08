Правозащитница Грачева: доказать инсценировку смерти инвалида в Колтушах будет очень сложно

Жителям города Колтуши, которые подозревают соседку в инсценировке смерти супруга-инвалида, будет сложно доказать свою правоту. Об этом сайту «Страсти» рассказала правозащитница Светлана Грачева. Грачева назвала неоднозначной историю с возможной инсценировкой смерти мужчины. По ее словам, соседям будет сложно добиться тщательного обыска в квартире.

«По данным обстоятельствам, правоохранителям сначала нужно убедиться, не оговаривают ли соседи жену покойного, а когда есть справка о смерти, крайне тяжело доказать, что человек жив. Для таких случаев нужно как минимум несколько официальных обращений от соседей с конкретными показаниями, что человек жив, что они его видели», — объяснила Светлана.

Напомним, жители пятиэтажного дома в Колтушах считают, что их соседка специально инсценировала смерть супруга-инвалида ради денежных выплат. Они уверены: мужчина регулярно передвигается по квартире и даже однажды выглянул в окно.

Подробную историю про мужчину, которого считают живым, несмотря на свидетельство о смерти, читайте по ссылке.