«Правильно говорят»: Павел Деревянко ответил на вопрос о пиар-романе с дизайнером Зоей Фуць
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Актер Павел Деревянко вышел в свет в сопровождении новой возлюбленной, дизайнера Зои Фуць. Пара посетила премьеру фильма «Почему ты?» режиссера Александра Проста в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
Журналисты поинтересовались у 47-летнего Деревянко о том, не являются ли его отношения с 33-летней Фуць пиаром. При этом артист не растерялся и шуткой ответил на провокацию.
«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый...», - сказал актер.
В этот момент его перебила Зоя, которая подчеркнула, что скоро их контракт закончится.
«Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - обратился к журналистам Деревянко, подняв большой палец вверх.
Ранее Деревянко заявил, что отказался от свободных отношений ради новой девушки. Он также признавался, что подружился с детьми Зои Фуць: у бизнесвумен два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей от актрисы Дарьи Мясищевой.