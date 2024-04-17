«Правильно говорят»: Павел Деревянко ответил на вопрос о пиар-романе с дизайнером Зоей Фуць

Актер Павел Деревянко вышел в свет в сопровождении новой возлюбленной, дизайнера Зои Фуць. Пара посетила премьеру фильма «Почему ты?» режиссера Александра Проста в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались у 47-летнего Деревянко о том, не являются ли его отношения с 33-летней Фуць пиаром. При этом артист не растерялся и шуткой ответил на провокацию.

«Правильно говорят, правильно. Чистый пиар. Мы вообще редко встречаемся, у нее второй этаж, у меня первый...», - сказал актер.

В этот момент его перебила Зоя, которая подчеркнула, что скоро их контракт закончится.

«Так что, ребята, молодцы. Правильно. В правильном направлении думаете», - обратился к журналистам Деревянко, подняв большой палец вверх.