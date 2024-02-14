В Сети мужчины предлагают девушкам за деньги арендовать себя на 14 февраля. Об этом стало известно «Страстям».

День всех влюбленных для многих грустный праздник — в случае, когда второй половинки нет рядом, не с кем сходить в кино или ресторан и поделиться этим в соцсетях. Впрочем, для таких людей в Сети появились специальные услуги.

Молодые люди предлагают девушкам стать второй половинкой на 14 февраля. Причем услуги есть разные. Например, за часовую прогулку в музее или парке один из мужчин просит 2000 рублей. Выпить кофе или чай — 3 тысячи рублей, романтический ужин — 15 тысяч рублей. При этом чек оплачивает девушка.

«В пpеддверии грядущeго пpаздникa, гдe будeт oдинoкo без пapы, гoтoв пpeдложить вам уникальную уcлугу! Cтану вашим парнем на чаc/дeнь за обгoвоpeнную cумму. Paзный рoд деятeльноcти. Смoгу зaбpaть из одногo места и дocтaвить в другoe, в компании. Познакомлюсь c pодными, которыe давнo мечтали увидеть „тогo cамого“», — пишет один из парней.

Опция позвонить бывшему тоже присутствует. За такую услугу берут от 2 до 10 тысяч рублей. Некоторые парни предлагают прийти на знакомство к семье девушки (от 5 тысяч рублей). Отметим, что часть мужчин делают скидки при заказе сразу нескольких услуг.

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