Визажист назвала главные тренды в макияже губ предстоящей весной
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Мода циклична. Это подтверждают не только известные бьюти-эксперты, но и тенденции 2024 года в макияже губ. Новый сезон приятно удивит востребованностью натурального мейкапа и порадует разнообразием цветовой палитры помад. Визажист и бьюти-блогер Арина Чумак поделилась с сайтом «Страсти» самыми актуальными и модными оттенками помад этого года.
Возглавляет список эффект напитанных, увлажненных губ. Здесь важно уделить внимание не только цвету, но и сатиновой текстуре помады, что делает её более удобной в использовании, придавая естественность и ухоженность образу. Лёгкость в приоритете.
Селебрити и медийные личности, в свою очередь, отдают предпочтение эффекту зацелованных губ. Добиться его можно нанеся на слизистую ярко-розовый или малиновый тинт, плавно растушевав его к основанию. Данная техника позволит зрительно увеличить губы. А, добавив капельку масла, они будут выглядеть сочными и сияющими.
Любительницы классики и дерзости одновременно останавливают свой выбор исключительно на ярких и смелых оттенках: от холодного алого до томного бордового, представленных как в матовой, так и глянцевой структурах.
Следующий актуальный тренд – палитра нюдовых и пыльно-розовых помад. Именно они помогут выгодно подчеркнуть контур губ, а сдержанная цветовая гамма придаст женственности и мягкости.
«Завершающий must-have для тех, кто выбирает благородность и естественность – «голый макияж губ». Его легко создать, используя масло, которое подарит нежный блеск, приятный оттенок, позаботится о мягкости, без ощущения липкости. Это то, что всегда необходимо твоим губам».
Арина Чумак
Визажист и бьюти-блогер
В топе 2024 года насыщенные и нейтральные цвета. Поклонницы помад смогут выбрать для себя тон, идеально соответствующий их цветотипу внешности, оттенку кожи, волос и вписывающийся в выбранную стилистику образа.