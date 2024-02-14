Визажист назвала главные тренды в макияже губ предстоящей весной

Мода циклична. Это подтверждают не только известные бьюти-эксперты, но и тенденции 2024 года в макияже губ. Новый сезон приятно удивит востребованностью натурального мейкапа и порадует разнообразием цветовой палитры помад. Визажист и бьюти-блогер Арина Чумак поделилась с сайтом «Страсти» самыми актуальными и модными оттенками помад этого года.

Возглавляет список эффект напитанных, увлажненных губ. Здесь важно уделить внимание не только цвету, но и сатиновой текстуре помады, что делает её более удобной в использовании, придавая естественность и ухоженность образу. Лёгкость в приоритете.

Селебрити и медийные личности, в свою очередь, отдают предпочтение эффекту зацелованных губ. Добиться его можно нанеся на слизистую ярко-розовый или малиновый тинт, плавно растушевав его к основанию. Данная техника позволит зрительно увеличить губы. А, добавив капельку масла, они будут выглядеть сочными и сияющими.

Любительницы классики и дерзости одновременно останавливают свой выбор исключительно на ярких и смелых оттенках: от холодного алого до томного бордового, представленных как в матовой, так и глянцевой структурах.

Следующий актуальный тренд – палитра нюдовых и пыльно-розовых помад. Именно они помогут выгодно подчеркнуть контур губ, а сдержанная цветовая гамма придаст женственности и мягкости.