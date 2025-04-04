Пожарный-звезда YouTube рассказал, что ушел из профессии после пяти лет работы

Павел Яманов, которого называют самым известным пожарным в России благодаря его крупному блогу на YouTube Пожарный BRZ (свыше 300 тысяч подписчиков), рассказал, что ушел из профессии. Он посвятил работе в МЧС 5 лет и уволился полтора года назад. Подробности узнал сайт «Страсти».

«В профессии я отработал около пяти лет. Почему в прошедшем времени? Потому что я больше не работаю», - поделился Павел.

Яманов рассказал, что стал пожарным «благодаря отцу», который 42 года проработал в пожарной охране. Еще в детстве Павел выезжал с ним на небольшие пожары, много времени проводил у него на работе.

«Когда в 7-8 классе я сказал отцу, что хочу быть пожарным, он заявил, что нет, это опасно. Но после 9 класса я поступил на среднее специальное в Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, отучился 3 года и 10 месяцев, ушел в армию и по возвращении устроился в город Берёзовский. Отсюда и появилось название пожарный БРЗ (пожарный BRZ – ник Павла Яманова в соцсетях, прим. «Страсти»), сокращенно Берёзовский, и начал свою службу там с 2017 года», - рассказал Яманов.

Он отметил, что за годы работы менялись приказы, но неизменным оставался профессионализм огнеборцев. Каждый выезд давал большой опыт, потому что «не бывает одинаковых пожаров», говорит Павел.

Недавно Яманов снялся в остросюжетной мелодраме «Я с тобой задыхаюсь», которая выйдет в прокат по всей стране 10 апреля. Подробнее о съемках, профессии пожарного и дальнейших планах читайте в нашем интервью.