Поза кошки-коровы, вращение туловищем и другие упражнения для продления молодости

По статистке чаще всего с возрастом люди начинают жаловаться на проблемы со спиной. А ведь именно гибкость позвоночника позволяет как можно дольше оставаться молодыми и здоровыми. Сутулость, искривление позвоночника, зажатые плечи, вздыбленная холка приводят к смещению или сжатию межпозвонковых дисков. Нарушается движение лимфы и крови, зажимаются нервные окончания, что приводит к боли, спазмам мышц лица и шеи, недостаточному питанию мозга, деформации пропорций лица и провисанию кожи. Сертифицированный преподаватель кундалини йоги и телесный терапевт Александра Кандидова специально для читателей портала «Страсти» подобрала пять простых упражнений, которые помогут спине быть живой и подвижной, телу – сохранять бодрость и активность, лицу – быть гладким и свежим, уму – ясным и светлым.

1. Кошачьи потягивания (можно выполнять утром лежа в постели)

Лежа на спине, выпрямите ноги, а затем согните правую ногу в колене и перенесите ее на внешнюю сторону левой как можно дальше. Левой рукой можно помочь правому колену. Постарайтесь не отрывать от поверхности правое плечо, а правую руку откиньте вверх или в сторону. Верните назад правое колено, выпрямите ногу. Сделайте то же движение левой ногой. При повторении этого упражнения хотя бы по три раза в каждую сторону, вы не только приятно потянитесь телом с утра, но и зададите хороший настрой на грядущий день.

2. Вращение коленями

Лежа на полу, вытяните ноги. Одновременно вращайте правым коленом вправо, а левым – влево в течение 0,5-1,5 минуты. Затем поменяйте направление и вращайте обоими коленями к центру то же время. Прислушивайтесь к своим ощущениям в области нижней части спины и крестца. Ускорьтесь, если есть возможность.

3. Вращение туловищем.

Сядьте в простую (йоговскую) позу или на табурет. Соедините руки за спиной в замок Венеры – переплетите пальцы так, чтобы большой палец левой руки был сверху (для женщин). Для мужчин переплет рук начинается с правого большого пальца. Поднимите переплетенные за спиной руки как можно выше. Поворачивайтесь всем телом от поясницы в одну и другую стороны. Дышите мощно: вдох - влево, выдох - вправо. Руки создают инерцию движения. Выполняйте 1-3 минуты.

4. Повороты плечами

Займите ту же позу, что и для предыдущего упражнения. Сожмите руки в кулаки, обопритесь суставами пальцев об пол или табурет. Делайте повороты тела из стороны в сторону, при этом голова остается в неподвижном положении лицом вперед. Вдох – плечи поворачивайте влево, выдох – вправо.

5. Кошка-корова

Встаньте на четвереньки. Руки расставлены на ширине плеч, кисти расположены под плечами. Колени – под бедрами, между коленями расстояние в 2 кулака. Пятки вместе. Со вдохом прогните спину вниз, как будто кто-то сидит на вашей спине. Если ваш возраст до 45 лет, вытяните шею и запрокиньте голову. Людям старшего возраста, полным, со склонностью к повышенному давлению голову запрокидывать не следует. С выдохом выгните спину вверх, проверните копчик «под себя», голову опустите вниз, как будто пытаетесь достать подбородком до груди.