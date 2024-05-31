«Поют все кому не лень»: продюсер оценил дебютную песню Светланы Бондарчук

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил шансы телеведущей Светланы Бондарчук построить успешную музыкальную карьеру. Его слова приводит сайт «Страсти».

31 мая состоялась премьера дебютной песни Светланы под названием «Быть с тобой», которую она выпустила под псевдонимом Бриджит. Музыку для этой композиции создал супруг знаменитости Сергей Харченко, а текст песни написала сама Бондарчук.

По мнению Дворцова, говорить о перспективах Бондарчук в качестве певицы пока рано.

«Во-первых, Светлана является светской львицей, да и она бизнесвумен. Во-вторых, на мой взгляд, сейчас поют все, кому не лень. Безусловно, музыка, она лечит. Музыка - это вдохновение. Музыка - это счастье, радость, позитив, это прекрасно все. Но я не считаю, что написанная под псевдонимом Бриджит песня может где-то максимально выстрелить. Безусловно, я здесь ничего не могу сказать, она может быть и талантливая. Может быть, и это станет хитом. Я тоже это не исключаю», - отметил продюсер.

При этом шоумен заверил, что экс-жена Федора Бондарчука имеет все шансы построить успешную музыкальную карьеру, если будет вкладывать в это занятие максимум усилий.

«Если она будет трудиться 24 на 7 на студии, работать над собой как певица, разрабатывать свои голосовые связки и, соответственно, делать определенные шаги к миру музыки, так сказать, то это может вылиться для нее в значительную карьеру певицы. Да и может быть действительно ее новая песня как-то выстрелит. Однако здесь нужно будет смотреть опять же на просмотры, на прослушивания - здесь нужно будет исходить от этого», - заключил он.

Ранее Светлана Бондарчук выразила опасение, что ее дом рухнет из-за салона красоты в подвале.