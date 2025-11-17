«Появилась фаза принятия»: Ася Борисова рассказала о страхе смерти

Ася Борисова рассказала о страхе смерти. Актриса поделилась своими переживаниями в беседе с сайтом «Страсти».

По словам Аси, раньше ее посещали мысли о своей судьбе после смерти близких. Теперь, став мамой, она переживает о будущем сына.

«Раньше, конечно, были эгоистичные мысли, связанные со смертью близких мне людей: «Они уйдут, а как же я?». Когда я стала мамой, появилась другая мысль. После рождения Богдана мы выпустили успешный спектакль «Близкие люди» и много гастролировали: было по 20-25 выступлений в месяц, много перелетов. Каждый раз, садясь в поезд, машину, я задумывалась, вернусь ли домой, но тут уже была другая сторона медали: «Как я могу оставить маленького ребенка без себя?»», — призналась актриса.

Борисова поделилась, что на сегодняшний день у нее появилась стадия принятия. Она понимает, что человек не вечен. При этом ей важно оставить после себя наследие и подготовить сына к взрослой жизни. По мнению знаменитости, осознавая быстротечность времени, не стоит его тратить на обиды и боятся выражать чувства.

«Сейчас появилась третья фаза принятия. Я понимаю, что все мы на этом свете не бесконечны, все мы когда-то умрем. Тогда появляется другой вопрос: «Что я оставлю после себя? Как сложится жизнь моего ребенка? К чему я его подготовила?». Повторюсь, надо стремиться жить так, будто сегодня твой последний день, не бояться делать первые шаги после обиды, не бояться говорить слова любви, убирать гордыню и быть, как сейчас модно говорить, лучшей версией себя!» — высказалась она.

