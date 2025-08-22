«Их отношения — это тайна»: в звездных кругах обсуждают публичный флирт Кудрявцевой с Лазаревым

Телеведущая Лера Кудрявцева и певец Сергей Лазарев никогда не скрывали, что остались друзьями после расставания. Однако после появления проблем в браке звезды НТВ поклонники заметили, что экс-возлюбленные все чаще стали публично флиртовать. А недавно исполнитель и вовсе заявил, что Лера до сих пор по нему «сохнет». О том, что происходит в их отношениях, сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Лазарев снялся в новом клипе бывшей возлюбленной и ее подруги Кати Гордон. Петь телеведущая и звездный юрист начали не так давно, но, по словам Дворцова, их уже могут приглашать выступать на корпоративах.

«Сейчас поют все от слова совсем, кому не лень. Катя талантлива в своей профессии, Лера — в своей. Вот они и решили объединиться и бомбануть, как говорится. Их могут звать на корпоративы, песни у них неплохие, достаточно на профессиональном уровне, достойные. Думаю, за выступление им могут платить от 1 млн рублей и выше», — поделился продюсер.

Что касается Сергея и его участия в клипе, то он мог согласиться не только из-за дружбы с Кудрявцевой. Сергей Дворцов отметил, что в шоу-бизнесе практически никто не понимает отношениях бывших возлюбленных. Но в одном он уверен точно — сколько бы ни было флирта между ними, ждать воссоединения не стоит.

«Их отношения — это тайна, покрытая мраком. Но они вновь не сойдутся, если Кудрявцева расстанется с Макаровым. Потому что Лазареву нужна карьера, а вот Лере как раз-таки больше уже, наверное, личная жизнь. Они бы точно не сошлись в этом плане», — рассказал Дворцов.

Продюсер допускает, что Лазарев и Кудрявцева публично флиртуют ради хайпа. Пока Лера появляется в новостных пабликах из-за скандала с мужем Игорем Макаровым, они с певцом решили попиариться.

«Я думаю, что это можно назвать свободно пиар-акцией. Это на самом деле так оно и есть», — заявил Дворцов.

