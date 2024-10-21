«Потерял свою популярность»: куда пропал рэпер Смоки Мо

Рэпер Смоки Мо стал широко известен в 2004 году, когда у него вышел диск «Кара-Тэ», ставший практически классикой отечественного рэпа. Исполнитель активно гастролировал по стране, выпускал хиты, однако потом вдруг пропал. О том, куда подевался артист и почему, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, Смоки Мо действительно сейчас почти нигде не появляется, и новостей о нем практически нет. Однако совсем карьеру он не завершил. Для своей аудитории он продолжает писать песни. В 2023 году у него даже вышел громкий трек с Guf «Станция».

«Конечно, он сейчас потерял свою популярность. Он появляется редко на телевидении, концертах, мероприятиях. Зовут его куда-то крайне редко. Как правило, бывает у таких людей творческий спад из-за ухода в семью, ухода в себя, небольшой депрессии творческой», - поделился Дворцов.

Продюсер предположил, что зарабатывать сейчас Смоки Мо может на каком-то бизнесе. Что касается гонораров, то и раньше они были не особо большими – около 600 тысяч рублей за выступление.

«Возможно, он открыл свой какой-то бизнес, оттуда, как говорится, он получает деньги. Что касается его гонораров, он получал за одно выступление – 600 тысяч рублей. Думаю, если он начнет снова писать хиты для своих поклонников, это все вернет на круги своя, и он вновь станет популярным», - отметил Сергей Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Таисии Повалий.