Посвятивший свою жизнь изучению акул дайвер объяснил в 10 пунктах, как не стать их пищей

Что делать, чтобы избежать нападения акулы? Этот вопрос после трагедии в Хургаде стал актуален для россиян, как никогда. Портал «Страсти» узнал у биолога, Shark-дайвера Никиты Корнилова, посвятившего свою жизнь изучению акул, как нужно себя вести, чтобы не стать их пищей.

Во-первых , по словам специалиста, чтобы не стать жертвой акулы, не надо вести себя, как жертва. Это значит, что, столкнувшись с хищником, ни в коем случае нельзя паниковать, бить руками по воде, пытаться уплыть – акула все равно до вас доберется.

Во-вторых , нельзя бить акулу первым – ей это не понравится, она начнет кусаться.

В-третьих , Корнилов рекомендует тщательно изучить место, где вы планируете отдых, сконцентрировать свое внимание не только н достопримечательностях и памятниках культуры, а на фауне. Заранее знать, какая опасная форма там может быть, и как с ней взаимодействовать.

В-четвертых , запомните: плавать в море/океане ночью, вечером и ранним утром – запрещено, в это время акулы охотятся.

В-пятых , плавайте в очках/маске, чтобы видеть окружающую вас обстановку в воде.

В-шестых , держитесь группы, не плавайте по одиночке.

«Так дельфины защищаются, между прочим, выстраиваются вокруг слабых, раненых особей и не подпускают акулу, а она на группу не пойдёт. Соответственно, если вы рядом с кем-то, вставайте спиной к спине, чтобы визуальный контакт был более чётким, и спокойно плывите в сторону берега, сохраняя визуальный контакт», - поясняет Никита Корнилов.

В-седьмых , наблюдая за акулой, осматривайтесь за спину: где одна – может появиться и другая. Акулы не коллективные охотники, но такая ситуация может возникнуть.

В-восьмых , избегайте ярких, блестящих предметов. Акулу привлекает блеск металла, а также электромагнитные волны. Поэтому будьте осторожны, беря с собой камеру.

В-девятых , избегайте понтонных пляжей, поскольку на них глубина резко увеличивается до 100 метров, а в этих местах можно встретить крупных океанских опасных акул.

В-десятых , держитесь подальше от мест, где рыбачат рыбаки – запах рыбьей крови может также привлечь акулу. Мелкую рыбу акула не ловит, но она пойдет на звуки всплесков, которые привлекают ее больше всего. Акула слышит их на расстоянии от 4 до 10 км, поэтому не бейте руками по воде, не ведите себя, как раненое животное.

«Когда видите акулу – соблюдайте спокойствие, смотрите ей в глаза. Акула прекрасно понимает, где у вас глаза, а где ягодицы, и как любой хищник она попытается зайти со стороны спины, снизу сзади, поскольку это наиболее выгодная позиция, чтобы сделать пробный укус. Большинство случаев нападения – это именно пробные укусы, когда акула пытается понять, что вообще перед ней, съедобно ли оно», - поясняет Никита Корнилов.

Если акула подплыла слишком близко – выставьте перед собой неодушевленный предмет, абсолютно любой, но не руку. Ни в коем случае не пытайтесь ударить ее первым.

«Если акула уже пытается вас укусить, можно её просто оттолкнуть в сторону, как собаку, с силой. Без шуток. Это работает. Я сам это делал. Многие Shark-дайверы это делают, которые работают с акулами не один год», - заключил специалист.

Подробнее о его работе с акулами читайте в нашем материале.