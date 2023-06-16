«Не веди себя как жертва»: специалист по акулам о том, как не стать пищей для хищных рыб
Морской биолог назвал главное правило поведения при встрече с акулами.
Фото: Из личного архива Никиты Корнилова
Акул принято бояться. Их считают людоедами и монстрами, жаждущими человеческой крови.
Что же на самом деле представляет собой эта грозная большая рыба и как себя вести, если вы случайно оказались в метре друг от друга? Портал «Страсти» поговорил с биологом Никитой Корниловым – человеком, ныряющим с акулами не первый год.
На этот разговор нас подтолкнула трагедия в Хургаде, где акула напала на купающуюся пару из России. Девушка успела выплыть, а молодой человек нет. Наш собеседник рассказал, какие могли быть причины нападения акулы на туриста.
– Расскажите о вашей специализации. Что собой представляет род вашей деятельности и какое место в ней занимают акулы?
– Я интересуюсь акулами с детства – как посмотрел фильм «Челюсти» в 5 лет, тогда же появилось желание с ними нырять. Из-за них пошёл в биологи, но, к сожалению, когда учился, понял, что у нас в России биологи по акулам не сильно сдались. У нас всё, что связано с рыбой, связано с промыслом, а мне не очень было интересно выращивать рыбу для промысла, поэтому пошёл работать в океанариумы, где хоть какой-то опыт с акулами мог приобрести. Там проработал 7 лет, где получил, в том числе, и дайверский опыт. А чуть больше полугода назад дайвинг-инструкторы Пётр и Ирина Британовы пригласили меня в качестве биолога и дайвинг-гида по акулам на Мальдивы. Ну и, собственно, я решил поехать. Так что моя специальность сейчас – это Shark-дайвер и дайвинг-гид, а также морской биолог и специалист по акулам.
Акулы занимают первичное место в моей работе: я обеспечиваю безопасность туристов и погружений с ними, а также читаю лекции – объясняю, что это за существа, почему их нужно защищать, понимать и изучать.
– Почему вы выбрали такую непростую деятельность? Как шли к этому?
– Меня всегда привлекал океан, подводный мир. В детстве смотрел фильмы Жака-Ива Кусто (французский исследователь мирового океана – прим. «Страсти»), шоу Стива Ирвина (эксперт в области дикой природы и диких животных, натуралист, тележурналист – прим. «Страсти») – он тоже про акул иногда рассказывал. Ну и в целом меня тяготил мир природы. Нормальные дети играли в сотки, бегали по крышам – Никита ловил жуков, сажал их в банки. Плюс ко всему, биология по жизни давалась легко, ну и акулы всегда привлекали, как самые, с одной стороны, непонятные, жуткие существа, с другой – одни из немногих, кто не может содержаться в условиях неволи, как, например, большая белая акула, которую принято бояться.
Акулы – существа гораздо более сложные и интересные, чем принято о них думать. Большинство людей кроме зубов в них ничего не видят. Всё про акул я узнавал самостоятельно, потому что в универе, к сожалению, ничего нового я про них не услышал. Читал книги, статьи англоязычные, смотрел документальные фильмы. Когда пришёл в океанариум, первым делом попросился работать с акулами, а поскольку конкурентов у меня не было, мне эту работу и поручили.
– Акулы, как все хищники чувствуют страх – вы не боитесь их?
– Акулы чувствуют страх, но я их не то, что не боюсь, я к ним с уважением отношусь. Бывают моменты, когда они меня пугают, внезапно появляясь за спиной. Однажды я испугался, и акула пыталась меня укусить, но виноват в этом был я, потому что я был между рыбьей головой, закуской, предназначенной для акулы, чтобы её внимание обратить, и, собственно, самой акулой. Она хотела пройти через меня, я её оттолкнул и поплыл в сторону, а акула пошла уже за рыбьей головой. Так что в такие моменты бывает страшно. А в основном я отношусь к ним просто с уважением. Изучаю, смотрю, соблюдаю спокойствие. Главное правило при работе с животными: соблюдай спокойствие, ровное дыхание, визуальный контакт, не веди себя, как жертва, и не станешь жертвой.
– Можно сказать, что вы любите акул?
Да, можно смело сказать, что я их люблю, но я понимаю, что это потенциально опасные животные, и я всем всегда об этом говорю, что это не кошечки/пусечки/масечки, хотя такие акулы есть – например, кошачьи, длиной всего 50 см. Крупные акулы куда более сложные создания и с ними ряд вещей нельзя себе позволить, какие доступны с мелкими акулами.
– Что за рыба – акула?
– Акулы — это хрящевые рыбы, высшие хищники почти во всех трофических, то есть пищевых связях в океане. Для многих людей это всего лишь огромная тупая кусачая рыба. Нет, это важный компонент экосистемы. Они регулируют численность других животных, поедая, в первую очередь, слабых, больных, раненых, отставших. Научно доказано, что в тех местах, где стало меньше больших белых акул, стало больше тюлений, и поэтому из-за их испражнений вода в местных водах стала более токсичной и рыбы стали хуже плодиться. Не говоря уже о том, что болезни распространяются. Акулы необходимы.
– Есть ли у них привязки, привычки?
– Зависит от индивидуальной акулы. Есть личности, характеры: если одни ведут себя скромно, другие более напористы, третьи пугливые, четвертые наглые, пятые агрессивные. С последними обычно просто – достаточно отойти в сторону, и они отстают.
– Вы их отличаете?
– В основном отличаю по внешнему виду, запоминаю какие-то отличительные черты. В первую очередь – это формы, укусы на теле, шрамы, занозы, если есть, насечки на спинных, грудных плавниках, на хвосте. В некоторых случаях могут быть какие-то особые окрасы. Например, у нас есть акула с огромным серым пятном на брюхе, и форма спинного плавника напоминает полумесяц, поскольку чуть обрезан. Мы прозвали ее Луной. Каких-то мы, конечно, не узнаём, потому что они недолго с нами плавают.
– Можете ли вы сказать, что понимаете их?
– Да, по языку тела. Есть наука, которая изучает поведение животных – этология. Читаю актуальные статьи. Ну и в целом, когда долго с ними работаешь, учишься понимать, как они реагируют, куда сейчас направятся, если акула изменила траекторию движения, что она, скорее всего, сделает. Некоторые люди скажут, что никогда нельзя понять, что у животного в голове, и будут правы. Но примерные паттерны их поведения мы понимаем, можем сказать – безопасно сейчас или небезопасно, акула возбуждена, напугана или ей любопытно.
– Расскажите о своём первом опыте взаимодействия с акулами под водой.
– Он случился в океанариуме, когда я помогал привезённых акул сажать в воду. 2017-й был, кажется, год. Нам привезли песчаных акул из Европы на специальной фуре – такой аквариум на колёсах – им в воду залили специальный SharkDrag, от чего акула становится буквально пьяной, даже плавучесть не держит. Акулу мы погрузили в специальные носилки и быстро потащили – очень тяжёлая была рыба, килограммов 300, наверное – дотащили её до аквариума, посадили, и в этот момент я увидел, что она развернулась ко мне. Я не шевелился, следил за её движениями. Она просто мимо меня проплыла, и всё. С одной стороны, было жутко, а с другой – я в моменте вспоминал все, что читал о них, и, собственно, наблюдал за её действиями, был готов, если что, отразить. После этого взаимодействия были разные, вплоть до уколов. А сделать укол акуле – это отдельная песня, не самая простая задача, потому что надо её голову в резиновый сачок специальный засунуть, а тело в другую сетку. Два человека её держит, а я, соответственно, делаю укол. Причём надо его сделать быстро, резко, проткнув очень толстую шкуру – а у акул шкура, как наждачная бумага.
Был еще опыт взаимодействия с маленькой кошачьей акулой длиной 30-40 сантиметров – она такая маленькая, что даже если укусит, кожу прокусить не сможет. Акула научилась приходить по имени. Я к ней подходил в открытый аквариум звал: «Маня! Маня!», а она подплывала. С рук кормил. До сих пор жива, здорова. Очень милая акула.
– Случалось ли с вами такое, что глубоко под водой, плавая со стаей акул, вы были в шаге от того, чтобы быть съеденным?
– Нет, такого не случалось. Во-первых, я не плавал в стае, только среди большого количества, когда вокруг нас, например, были 23 тигровые акулы, но мы просто жестом руки их отгоняли. Они прекрасно знают, что это значит, им были интересны не мы. Они больше заняты выяснением отношений друг с другом, но они могут в нас врезаться, потому что мы там ведём себя как-то странно, некоторые люди начинают ёрзать, паниковать, некоторые не держат плавучесть и так далее. А так, когда соблюдаешь правила и понимаешь язык их тела, им нет до тебя никакого дела, у них своих дел хватает.
Когда я плавал в океанариуме с большим количеством акул, они иногда даже из рук еду брать боялись, поскольку скромные существа, пугливые, они тоже имеют инстинкт самосохранения, и, как правило, не очень понимают, что от них хотят. К тому же, я для них слишком крупный, непонятный, шумный объект. Когда дышу, я очень сильно шумлю из-за регулятора, их этот шум тоже немножко напрягает. Они не знают, что со мной делать, пытаются понять, могу ли я быть для них угрозой.
– Как нужно себя вести с акулами, чтобы не стать их пищей?
– Чтобы не стать жертвой акулы, не надо вести себя, как жертва. Соответственно, не нужно паниковать, бить руками по воде, пытаться в страхе уплыть от акулы – всё равно она вас догонит, даже, если вы олимпийский пловец.
Не нужно пытаться ударить акулу первым – она среагирует на это, как на самооборону, и будет кусаться в ответ. Нужно быть готовым к тому, что, если вы идёте в море, в океан, акулы там есть. Вы там гости. Не хотите встречаться с акулами – ныряйте в тех местах, где их нет.
Изучайте место, где вы будете отдыхать. Изучайте фауну, не только культурные места и сосредоточения силы, а, в первую очередь, какая опасная форма там может быть, и как с ней взаимодействовать.
Также рекомендую ни в коем случае не плавать ночью, вечером, рано утром – в это время акулы охотятся. Очень много случаев нападения таких в Австралии, когда какие-нибудь парочки или любители потусить купаются в это время и, соответственно, встречаются с акулой в процессе охоты.
Я всегда рекомендую купаться в маске, в очках, чтобы видеть банально, что у вас под водой– благодаря маске вы не наступите на ядовитую рыбу и сможете увидеть акулу, если она начнет приближаться.
Когда видите акулу – соблюдайте спокойствие, смотрите ей в глаза. Акула прекрасно понимает, где у вас глаза, а где ягодицы, и как любой хищник она попытается зайти со стороны спины, снизу сзади, поскольку это наиболее выгодная позиция, чтобы с минимумом риска для неё, даже если она не знает, кто вы такой, если вы представляете для нее угрозу, сделать пробный укус. Большинство случаев нападения – это именно пробные укусы, когда акула пытается понять, что вообще перед ней, съедобно ли оно.
Когда вы наблюдаете за акулой, всё время старайтесь осматриваться за спину – где одна акула может появиться ещё одна. Они не коллективные охотники, но такая ситуация может возникнуть.
Всегда старайтесь держаться группы, никогда не плавайте по одиночке. Плавайте хотя бы вдвоём, на группу акула нападать не будет. Так дельфины защищаются, между прочим, выстраиваются вокруг слабых, раненых особей и не подпускают акулу, а она на группу не пойдёт. Соответственно, если вы рядом с кем-то, вставайте спиной к спине, чтобы визуальный контакт был более чётким, и спокойно плывите в сторону берега, сохраняя визуальный контакт.
Также я рекомендую выставить перед собой любой неодушевлённый предмет – доску для сёрфинга, баллон, камеру, что угодно, если акула подплыла слишком близко – чтобы уткнуть в неё. Ни в коем случае не выставляйте руку. И не нужно пытаться её сразу ударить в глаза или в нос. Это лучше делать, только если вас уже укусили – тогда все средства хороши.
На самом деле, проще не допустить укуса акулы, а для этого надо её заметить заранее, потому ныряем в маске, в очках – это решит сразу очень много проблем. Если акула уже пытается вас укусить, можно её просто оттолкнуть в сторону. Вот буквально как собаку, с силой. Без шуток. Это работает. Я сам это делал. Многие Shark-дайверы это делают, которые работают с акулами не один год.
Избегайте ярких, блестящих предметов. Блеск металла и в целом электромагнитное излучение могут привлечь акулу. Это касается и камер. Акулы действительно чувствуют электромагнитные волны.
Старайтесь избегать понтонных пляжей, потому что на них глубина резко увеличивается до 70-100 метров, а в этих местах можно встретить крупных океанских опасных акул, с которыми надо уметь взаимодействовать.
Ещё рекомендую подальше держаться от мест, где рыбачат рыбаки, потому что запах крови рыбы, не человека, заметьте, может привлечь акулу. А поскольку мелкую рыбу акулы не ловят, они не будут тратить силы на всякую мелочь, а пойдут на то, что их больше всего привлекает, а это всплески. Они слышат их на расстоянии от 4 до 10 км, поэтому не бейте руками по воде, не ведите себя, как раненое животное. Соблюдайте спокойствие. Изучайте заранее фауну – это мои главные рекомендации.
– Почему акулы нападают, и виновны ли в этом сами люди?
– Акулы могут нападать на людей по самым разным причинам, но в первую очередь скажу, что это исчезающе редкое явление. Для сравнения, в 2022 году было всего 137 случаев укусов акул, из них 57 неспровоцированные, летально – пять. Пять по миру, включая нападение в Хургаде в том году. Для сравнения, в том же году от медуз погибли 40 человек, то есть медуза намного опаснее акул. Это к вопросу о том, что акулы – людоеды. Если бы это было так, явно не так мало бы людей погибало.
Нападают акулы в основном по причинам того, что люди могут вести себя, как раненые животные. Они паникуют, иногда они могут просто оказаться не в том месте, не в то время. Например, если вспоминать ту же Хургаду год назад: женщина погибла не от того, что на неё напала акула, а от того, что её очень долго не вытаскивали из воды, пока она пыталась доплыть на останках откушенной руки и ноги. То есть это был один-единственный укус. Хотела бы акула её убить, она бы убила. А здесь она сделала пробный укус, женщина осталась без руки и ноги и умерла в карете «скорой» от потери крови, а спасатели не оказали должную медицинскую помощь. Большинство случаев смертей от акулы – это именно потеря крови и не оказанная вовремя медпомощь.
Бывают, конечно, случаи, когда они путают людей со своей естественной добычей, например, с морскими котиками. Сёрферы тут классический пример, но сейчас такие случаи сильно пошли на спад, поскольку разработаны целые методики, что делать, если рядом проплывает акула. А именно – положить руки, ноги на доску, в крайнем случае повернуться доской к акуле, чтобы она укусила её, а не вас, и потом спокойно плыть в сторону.
Каждый случай нужно изучать и про каждый случай нападения акулы выходит отчёт от комиссии по изучению акульных нападений – International Shark Commission называется. Они публикуют отчёты, где можно выяснить, по каким причинам напали акулы. Причин на самом деле довольно много. Справедливости ради стоит отметить, что намного больше акул гибнет от людей – до 70 млн в год из-за промысла и рыбьих плавников, а также всяких спортивных в кавычках соревнований, где убийство акул считается чем-то почётным. Причем акул даже не едят, их потом просто убивают, фотографируют и выбрасывают. То есть убийство чисто ради удовольствия происходит.
– Как можно защититься от акулы, если она уже нападает?
– Если акула уже напала, то тут все средства хороши, скажу откровенно. Многие выжившие, пережившие нападение акулы, уверяли, что они били их в глаза, в нос, в жабры, и это им помогло спастись. Наверное, можно рекомендовать это, но только в случае, если вас уже укусили. Делать это заранее не надо. Не провоцируйте
– Насколько браслеты-отпугиватели действенны?
– Насчёт браслетов сразу скажу – их эффективность крайне сомнительна, потому что идея заключается в том, что якобы акул отпугивают электромагнитные сигналы. На самом деле, они их привлекают, то есть эта штука, наоборот, может привлечь хищника. Многие специалисты, ныряющие с акулами, замечу, не пользуются никакими браслетами. Да, они проверяли действие браслетов, говорили, что акулы ведут себя точно также. Никакого иного эффекта не обнаружили. Браслеты могу отпугнуть маленькие виды акул и больше дают эффект самоуспокоения. Хотя случаи нападения на людей с этими браслетами тоже были. То есть это, простите, откровенная шляпа.
– А что скажете о сетях?
Касательно сети – здесь та же самая история. Бытует мнение, что сети помогают. Как показывает практика – нет. Где больше всего стоит сетей? В Австралии. Причём с 1937 года. Эта страна как занимала второе место по статистике нападения акул, так и занимает. Причём ихтиологи, биологи, активисты, Shark-дайверы требуют убрать эти сети, поскольку в них гибнут животные, и, соответственно, больше приходит акул. А чиновники по туризму уверяют – сети эффективные, так как им нужно показать, что они работают.
Кроме того, как выяснили учёные, исходя из постановок камер на эти сети, крупные акулы спокойно их оплывают. К тому же, сетями весь пляж не окутаешь, то есть их эффективность, ну, мягко говоря, сомнительная.
Зато эффективность показали датчики, поставленные на акул. Да, они стоят больших денег, плюс нужна обученная команда, чтобы эти датчики ставить, да и акул найти иногда тот ещё квест. А ещё эффективность показали разведки с помощью дронов и авиации, но, к сожалению, это, видимо, тоже дорогие игрушки. В Австралии в Штатах они успешно применяются.
– Вы плаваете с тигровыми акулами. Они правда самые агрессивные? Именно тигровая акула и напала на россиянина в Египте.
– Касательно нападения в Египте – тут всё непонятно на данный момент, потому что очень много жёлтой информации от жёлтых СМИ, очень мало фактов. Пока факты следующие: это была тигровая акула, это было очень необычное нападение по всем меркам. Акула действительно напала с целью этого несчастного человека съесть, а это очень редкое явление. Я последний раз подобные кадры смотрел, которые были датированы чуть ли не 2007 годом. Опять же, это не умаляет гибели человека, искренние соболезнования семье погибшего.
Тигровые акулы считаются одними из самых агрессивных и опасных, но как по мне, они скорее больше наглые и любопытные. К сожалению, могут воспринять человека, как один из субъектов питания и попробовать его на вкус, а дальше уже от конкретного поведения конкретной акулы зависит, что она будет делать.
– Почему акула так близко подплыла к пляжу?
– Тигровые акулы могут плавать у мелководья. Это обычное для них дело. Но что именно акулу привлекло, надо изучать. На данный момент собрана специальная комиссия, которая расследует этот инцидент, и я лично очень жду официальный отчёт.
– Может ли быть дело в том, что ей нечем было кормиться и потому она решила напасть на человека? Какие вообще могут быть причины?
– В Египте адский перелов рыбы – это одна из гипотез. Не исключено, что рыбаки рыбачили рядом с публичным пляжем, и тут буквально два плюс два – запах и стресс пойманной рыбы. Мелкую рыбу акула не ест, но она могла пойти на всплески купающегося и, соответственно, из-за этого могло произойти нападение. Есть мнение, что она напала, потому что искала место для того, чтобы родить, и потому уничтожила человека, поскольку видела в нем угрозу для своих детёнышей. Мнение интересное, но исследования родов акул очень слабые, а в Египте вообще, по-моему, не делаются. Об этом известно крайне мало. Их роды никто никогда в природе не наблюдал, не снимал, где они это делают, как – никто не видел, но эту версию тоже имеет смысл рассмотреть.
Кроме того, были сообщения о том, что в Египте сбрасывали туши погибших животных с сельскохозяйственных судов, которые содержали скот ненадлежащим образом. Это тоже может привлечь акулу. Другие говорят о, якобы, повышенном потеплении в водах Египта. Может быть и так, это уже надо у климатологов выяснять, а также у океанологов по течению, но тигровые акулы в этих водах были всегда. Океан – это их территория.
Тут больше вина в том, что нет осведомления и профилактики, что делать, если рядом акула. Нет воздушной разведки. Плюс, мне, например, рассказывали подтверждённые должным образом люди, что якобы акул ранее видели и приняли за дельфинов, а потом ещё и прикармливали. Прикорм акул в Египте запрещен официально, но кому-то закон не писан. Она могла из-за этого подойти. Ждём официального отчёта.
– Вы видели видео, когда акула ела россиянина – какие ошибки он допустил? Чем он мог привлечь ее внимание? Или он стал случайной жертвой и на его месте мог оказаться любой?
– На его месте мог оказаться любой. Тут, к сожалению, просто так совпало. Я не думаю, что какие-то ошибки были совершены им. Нужно, опять же, ждать отчёта. Увы, когда мы входим в океан, в не нашу среду обитания, мы все время рискуем. Мы можем банально утонуть, наступить на ядовитую рыбу, нас может унести течение, облапать ядовитая медуза, на нас может напасть акула. Будьте осведомлены и понимайте, как себя вести в случае встречи с такого рода животным или купайтесь в тех местах, где акул нет. Их довольно много на самом деле.
– Акулу, напавшую на россиянина, убили. Что вы думаете об этом? Как смогли точно определить в море – что это та самая акула? Как поймать акулу?
– Акулу убили просто из банального акта мести и попытки показать свою эффективность, но это ни к чему не приведёт. Акулы там были, есть и будут. Хотя, скорее всего, убили не одну эту акулу, и будут убивать ещё, потому что есть, к сожалению, люди, кому неведома форма жизни, кроме человеческой. Они считают, что нужно уничтожить всех, кто хоть какую-то опасность представляет. Как они определили, что это та самая акула? Я не знаю, если честно. Фактически никак, как показали фотографии вскрытия, которые мне прислал человек, являющийся приближённым к комиссии. То есть там прямо фото вскрытой акулы и органы, но там нет останков человека. То есть убили просто другую рыбу. Чаще всего так и происходит. Но, опять же, я жду подробного отчёта.
Многие люди по аналогии с лесными сообществами почему-то искренне верят, что весь мир работает по одному лекалу. Они думают, если акула напала на человека хотя бы раз, она поняла, насколько это лёгкая добыча – хотя это ерунда полная – и после этого будет теперь охотиться только на людей. Такой вот миф про людоедов. Это бред. Этот миф давно опровергнут – еще в 80-90-е. Рыба, в первую очередь, питается рыбой, они 400 млн лет живут в океане. И все это время они как-то без нашего мяса спокойно обходились. С какой стати им переходить с питания более лёгкой раненой рыбой или другими морскими животными на питание людьми? Тем более, что акулам нужно огромное количество калорий, они проплывают в день до 30 км. Человеческого мяса им просто недостаточно, поэтому многие из них и охотятся на жирные виды рыб.
– Как, по-вашему, стоит обращаться с акулами и обеспечивать безопасность пляжей, чтобы и акулам, и людям жилось спокойно и хорошо? Возможно ли это?
– На мой взгляд, обеспечить безопасность пляжей можно разными способами. Для этого необходимо изучать и развивать экспериментальные технологии, в том числе. Например, пытаются сделать огромный электромагнитный забор, который акул отпугивает. Помогают воздушная разведка, дроны, правильно организованный отдых, информирование населения и профилактика в плане встречи с акулами, а не сплошное уничтожение. Вообще, если вы не хотите встречаться с акулами, ныряйте в морях, где их нет, или купайтесь в бассейне. Океан и море – это их территория, не наша. То, что они пересекаются там с нами, ну, такое случается, иногда и медведи в города заходят из леса, что теперь, всех медведей отстреливать? Конечно же, нет. К сожалению, многие ищут самый простой метод решения, не понимая, что самый простой – не значит лучший, причём для обеих сторон.
– Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для вас?
– Для меня страсть — это океан. Это погружение с акулами. Так было, есть и будет всегда. Я буду продолжать с ними нырять. Для меня страсть – это рассказывать людям об акулах, чтобы они понимали: это прекрасные животные, потенциально опасные, безусловно, но заслуживающие внимания, уважения, защиты, точно так же, как тигры, слоны, бегемоты, крокодилы, змеи и так далее. Эти животные убивают больше людей, чем акулы, и для меня страсть – это они. Я просто хочу донести до людей, что акулы – живые существа, да, они другие, но они не монстры или людоеды. Просто животные, которых надо защищать и уважать, относиться к природе с пониманием.