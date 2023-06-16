«Не веди себя как жертва»: специалист по акулам о том, как не стать пищей для хищных рыб

– Расскажите о своём первом опыте взаимодействия с акулами под водой.

– Он случился в океанариуме, когда я помогал привезённых акул сажать в воду. 2017-й был, кажется, год. Нам привезли песчаных акул из Европы на специальной фуре – такой аквариум на колёсах – им в воду залили специальный SharkDrag, от чего акула становится буквально пьяной, даже плавучесть не держит. Акулу мы погрузили в специальные носилки и быстро потащили – очень тяжёлая была рыба, килограммов 300, наверное – дотащили её до аквариума, посадили, и в этот момент я увидел, что она развернулась ко мне. Я не шевелился, следил за её движениями. Она просто мимо меня проплыла, и всё. С одной стороны, было жутко, а с другой – я в моменте вспоминал все, что читал о них, и, собственно, наблюдал за её действиями, был готов, если что, отразить. После этого взаимодействия были разные, вплоть до уколов. А сделать укол акуле – это отдельная песня, не самая простая задача, потому что надо её голову в резиновый сачок специальный засунуть, а тело в другую сетку. Два человека её держит, а я, соответственно, делаю укол. Причём надо его сделать быстро, резко, проткнув очень толстую шкуру – а у акул шкура, как наждачная бумага.

Был еще опыт взаимодействия с маленькой кошачьей акулой длиной 30-40 сантиметров – она такая маленькая, что даже если укусит, кожу прокусить не сможет. Акула научилась приходить по имени. Я к ней подходил в открытый аквариум звал: «Маня! Маня!», а она подплывала. С рук кормил. До сих пор жива, здорова. Очень милая акула.

– Случалось ли с вами такое, что глубоко под водой, плавая со стаей акул, вы были в шаге от того, чтобы быть съеденным?

– Нет, такого не случалось. Во-первых, я не плавал в стае, только среди большого количества, когда вокруг нас, например, были 23 тигровые акулы, но мы просто жестом руки их отгоняли. Они прекрасно знают, что это значит, им были интересны не мы. Они больше заняты выяснением отношений друг с другом, но они могут в нас врезаться, потому что мы там ведём себя как-то странно, некоторые люди начинают ёрзать, паниковать, некоторые не держат плавучесть и так далее. А так, когда соблюдаешь правила и понимаешь язык их тела, им нет до тебя никакого дела, у них своих дел хватает.

Когда я плавал в океанариуме с большим количеством акул, они иногда даже из рук еду брать боялись, поскольку скромные существа, пугливые, они тоже имеют инстинкт самосохранения, и, как правило, не очень понимают, что от них хотят. К тому же, я для них слишком крупный, непонятный, шумный объект. Когда дышу, я очень сильно шумлю из-за регулятора, их этот шум тоже немножко напрягает. Они не знают, что со мной делать, пытаются понять, могу ли я быть для них угрозой.

– Как нужно себя вести с акулами, чтобы не стать их пищей?

– Чтобы не стать жертвой акулы, не надо вести себя, как жертва. Соответственно, не нужно паниковать, бить руками по воде, пытаться в страхе уплыть от акулы – всё равно она вас догонит, даже, если вы олимпийский пловец.

Не нужно пытаться ударить акулу первым – она среагирует на это, как на самооборону, и будет кусаться в ответ. Нужно быть готовым к тому, что, если вы идёте в море, в океан, акулы там есть. Вы там гости. Не хотите встречаться с акулами – ныряйте в тех местах, где их нет.

Изучайте место, где вы будете отдыхать. Изучайте фауну, не только культурные места и сосредоточения силы, а, в первую очередь, какая опасная форма там может быть, и как с ней взаимодействовать.

Также рекомендую ни в коем случае не плавать ночью, вечером, рано утром – в это время акулы охотятся. Очень много случаев нападения таких в Австралии, когда какие-нибудь парочки или любители потусить купаются в это время и, соответственно, встречаются с акулой в процессе охоты.

Я всегда рекомендую купаться в маске, в очках, чтобы видеть банально, что у вас под водой– благодаря маске вы не наступите на ядовитую рыбу и сможете увидеть акулу, если она начнет приближаться.

Когда видите акулу – соблюдайте спокойствие, смотрите ей в глаза. Акула прекрасно понимает, где у вас глаза, а где ягодицы, и как любой хищник она попытается зайти со стороны спины, снизу сзади, поскольку это наиболее выгодная позиция, чтобы с минимумом риска для неё, даже если она не знает, кто вы такой, если вы представляете для нее угрозу, сделать пробный укус. Большинство случаев нападения – это именно пробные укусы, когда акула пытается понять, что вообще перед ней, съедобно ли оно.

Когда вы наблюдаете за акулой, всё время старайтесь осматриваться за спину – где одна акула может появиться ещё одна. Они не коллективные охотники, но такая ситуация может возникнуть.

Всегда старайтесь держаться группы, никогда не плавайте по одиночке. Плавайте хотя бы вдвоём, на группу акула нападать не будет. Так дельфины защищаются, между прочим, выстраиваются вокруг слабых, раненых особей и не подпускают акулу, а она на группу не пойдёт. Соответственно, если вы рядом с кем-то, вставайте спиной к спине, чтобы визуальный контакт был более чётким, и спокойно плывите в сторону берега, сохраняя визуальный контакт.

Также я рекомендую выставить перед собой любой неодушевлённый предмет – доску для сёрфинга, баллон, камеру, что угодно, если акула подплыла слишком близко – чтобы уткнуть в неё. Ни в коем случае не выставляйте руку. И не нужно пытаться её сразу ударить в глаза или в нос. Это лучше делать, только если вас уже укусили – тогда все средства хороши.

На самом деле, проще не допустить укуса акулы, а для этого надо её заметить заранее, потому ныряем в маске, в очках – это решит сразу очень много проблем. Если акула уже пытается вас укусить, можно её просто оттолкнуть в сторону. Вот буквально как собаку, с силой. Без шуток. Это работает. Я сам это делал. Многие Shark-дайверы это делают, которые работают с акулами не один год.

Избегайте ярких, блестящих предметов. Блеск металла и в целом электромагнитное излучение могут привлечь акулу. Это касается и камер. Акулы действительно чувствуют электромагнитные волны.

Старайтесь избегать понтонных пляжей, потому что на них глубина резко увеличивается до 70-100 метров, а в этих местах можно встретить крупных океанских опасных акул, с которыми надо уметь взаимодействовать.

Ещё рекомендую подальше держаться от мест, где рыбачат рыбаки, потому что запах крови рыбы, не человека, заметьте, может привлечь акулу. А поскольку мелкую рыбу акулы не ловят, они не будут тратить силы на всякую мелочь, а пойдут на то, что их больше всего привлекает, а это всплески. Они слышат их на расстоянии от 4 до 10 км, поэтому не бейте руками по воде, не ведите себя, как раненое животное. Соблюдайте спокойствие. Изучайте заранее фауну – это мои главные рекомендации.