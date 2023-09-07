Постройневшая дочь певицы Славы появилась в светской премьере фильма, оставив ребенка на няню

Как призналась Морозова в беседе с порталом «Страсти», сейчас от материнства она получает только радость. Чем дальше, тем легче ей становится. К тому же ей теперь помогают не только родственники, но и няня. Именно на нее она и оставила ребенка, чтобы выйти в свет.

«Сейчас ребенок с няней. У нас первая неделя с ней. Всего лишь четыре дня в неделю приходит и помогает нам. Утром и вечером мы с малышом, и только несколько часов она», - рассказала Александра.

К решению оставить ребенка на постороннего человека молодая мама пришла легко. Большую роль сыграли рекомендации. Дело в том, что няня, которую она наняла, - проверенный человек.

«Честно говоря, мне было достаточно легко, потому что я знаю людей, у которых конкретно эта няня работала 10 лет до меня. Они мне и посоветовали ее, сказали, что она хороший человек», - поделилась Александра.

К слову, няню семья решила принять на работу после совместного отпуска с малышом. По словам Морозовой, им, конечно, все равно удалось отдохнуть, просто это было совсем иначе, не как раньше. Теперь они чаще сидели дома, но зато смотрели из окна на море.

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