Постройневшая дочь певицы Славы появилась в светской премьере фильма, оставив ребенка на няню
Дочь певицы Славы Саша Морозова впервые оставила ребенка на няню и вышла в свет.
© Starface.ru
Дочь певицы Славы Александра Морозова в этом году впервые стала мамой. Новая роль сначала давалась ей непросто, вместе с мужем ей приходилось сталкиваться с немалыми пробелами. Однако спустя несколько месяцев все стало постепенно налаживаться. Сейчас звездная наследница уже находит время и на себя, и на карьеру, и на посещение различных светских мероприятий.
Минувшим вечеров в Москве прошла премьера фильма «У людей так бывает», на которую пришли многие именитые гости. В их числе оказалась Александра. Публика была удивлена, увидев ее перед камерами, но еще больше поразил ее внешний вид. Стоит отметить, что бывшая певица заметно похудела, но подчеркивать это не стала. Вместо облегающего фигуру платья она выбрала свободное худи.
Как призналась Морозова в беседе с порталом «Страсти», сейчас от материнства она получает только радость. Чем дальше, тем легче ей становится. К тому же ей теперь помогают не только родственники, но и няня. Именно на нее она и оставила ребенка, чтобы выйти в свет.
«Сейчас ребенок с няней. У нас первая неделя с ней. Всего лишь четыре дня в неделю приходит и помогает нам. Утром и вечером мы с малышом, и только несколько часов она», - рассказала Александра.
К решению оставить ребенка на постороннего человека молодая мама пришла легко. Большую роль сыграли рекомендации. Дело в том, что няня, которую она наняла, - проверенный человек.
«Честно говоря, мне было достаточно легко, потому что я знаю людей, у которых конкретно эта няня работала 10 лет до меня. Они мне и посоветовали ее, сказали, что она хороший человек», - поделилась Александра.
К слову, няню семья решила принять на работу после совместного отпуска с малышом. По словам Морозовой, им, конечно, все равно удалось отдохнуть, просто это было совсем иначе, не как раньше. Теперь они чаще сидели дома, но зато смотрели из окна на море.
Ранее Александра Морозова рассказала порталу «Страсти», как отреагировала певица Слава на завершение карьеры дочери.