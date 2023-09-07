«Мама меня поддержала»: дочь певицы Славы раскрыла причину завершения музыкальной карьеры

Как призналась Александра, пока она полностью погружена в материнство. В целом, именно оно сильно повлияло на ее решение уйти из музыки.

«Я к этому пришла не сразу. Это было довольно тяжелое и взвешенное решение. Когда я выпускала последние треки, я понимала, что это не приносит мне той радости, что была раньше. То есть я это делала, потому что нужно сделать, а это не здорово, конечно. Именно поэтому ушла из музыки. В принципе с рождением ребенка поменялось все. Жизнь стала новой, появился новый виток», - рассказала Морозова.

Не смогли мы не узнать, как отреагировала знаменитая мама Александры, которая всегда крайне гордилась, что ее дочь тоже выступает на сцене. Собеседница же подчеркнула – никакого давления не было. Слава полностью приняла ее решение.

«Мама меня полностью поддержала. Я пришла к ней за советом, и она мне сказала: «Если ты не знаешь, что делать, нужно с этим заканчивать», - призналась Александра.

На данный момент бывшая артистка еще не нашла себя в чем-то новом. Но она активно работает над этим. По словам Морозовой, у нее появилось гораздо больше свободного времени, которое теперь она может посвятить карьере. Однако петь она вновь вряд ли будет.

«Материнство протекает супер. Мне все легче и легче. Я нахожу время для себя, на мероприятия, на поиски карьерного пути. Сейчас у меня уже есть силы, чтобы делать что-то новое. Но петь пока не хочу», - поделилась Александра Морозова.