«Постоянно вспоминаю»: сын Михаила Жванецкого рассказал о главном уроке отца

Сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий рассказал о главном наставлении отца. По его признанию, писатель учил его никогда не врать и всегда просить прощения первым. Об этом он сообщил в интервью сайту «Страсти».

Михаил Жванецкий был многодетным отцом, но официально признал только одного ребенка от Натальи Суровой – Дмитрия. Он единственный носит звездную фамилию, хоть и не продолжает дело родителя.

Об отце Дмитрий вспоминает с теплотой. В его памяти он остался мудрым человеком, у которого он всегда учился. Мужчина рассказал, что наставления сатирика ведут его по жизни и помогают в трудные моменты.

«Я постоянно вспоминаю отца. Его наставления ведут меня всю жизнь. Наверное, самое важное из них – это не врать ни при каких обстоятельствах, всегда первым извиняться и брать на себя ответственность. Эти правила я стараюсь применять и в личной жизни, и в работе», - признался Жванецкий.

Этой весной в кинотеатрах состоялась премьера фильма-концерта «Жванецкий». Дмитрий отметил, что этот проект очень важен для него, и он рад, что лента получилась хорошей.

«Он имеет глубокий личный смысл, потому что через него продолжает жить наследие моего отца. Для меня важно, что его творчество до сих пор находит отклик, что его произведения остаются актуальными и любимыми», - рассказал сын сатирика.

Интервью с Дмитрием Жванецким читайте на сайте «Страсти».