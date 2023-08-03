Невидимые «сожители» – кто живет в наших матрасах и подушках

В среднем на постельных принадлежностях обитает около 20 000 пылевых клещей. Хотя само по себе насекомое безобидное, главную опасность для здоровья человека представляют его продукты жизнедеятельности, а также скапливающиеся «трупики», которые могут стать причиной развития аллергии и астмы.

Гершензон дала пять универсальных рекомендаций, которые помогут избежать встречи с нежелательными «сожителями».

1. Стирка.

Стирать постельное белье, а также чехлы для постельных принадлежностей необходимо не реже 1 раза в 7-10 дней. Лучше всего использовать экологичные средства с содержанием ПАВ не более 5%.

Перед стиркой следует внимательно изучить ярлычок, где производитель указывает допустимые методы чистки и нередко оставляет предостережения по температурному режиму.

2. Пылесос и пароочиститель.

Не менее одного раза в месяц нужно пылесосить кровать и любую другую мягкую мебель для спальни. Можно также проводить чистку сухим паром раз в 1-3 месяца.

Рекомендуется 1-2 раза в год снимать матрас с каркаса для тщательной чистки. Прежде всего необходимо пропылесосить швы, уголки и щели с помощью специальной насадки, чтобы удалить скопившуюся грязь. Затем можно пройтись пылесосом по всей поверхности матраса.

3. Хранение, защита и сроки эксплуатации постельных принадлежностей.

Рекомендуется заменять матрас на новый каждые 8-10 лет, одеяла – каждые 5-10 лет, подушки – каждые 2-4 года, постельное белье – от износа. Точные сроки службы зависят от особенностей материала, качества, ухода, а также условий и частоты использования.

Чистое постельное белье храните отдельно от одежды в закрытом, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Но, прежде чем отправлять белье в шкаф, убедитесь, что оно хорошо просохло, поскольку влажность – это благоприятная среда для плесени и бактерий.

4. Уборка в спальне и проветривание.

В спальне нужно убираться не реже 1 раза в неделю. Регулярно мойте полы, в том числе под кроватью, не забывайте пылесосить и протирать пыль.

5. Личная гигиена.

В первую очередь это принятие вечернего душа, отказ от кремов и масел перед сном, снятие макияжа.

Также лучше отказаться от еды в постели и совместного сна с домашними животными. Если вы любите проводить время на кровати в течение дня, то лучше застелить ее пледом.

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