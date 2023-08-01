Спешить не стоит: в каком возрасте можно делать пластику носа, лица и груди

«Исходя из этого, критериями на проведение операции будут разные факторы: показания или противопоказания, смысл и целесообразность операции, самостоятельность принятого решения, четкие показания к эстетической операции», – заявил хирург.

Например, пластику носа лучше делать после 18 лет. Так считает специалист.

«Если нос пациента не отличается врожденными или приобретенными «изюминками», мешающими психологическому комфорту в обществе, то задумываться о ринопластике лучше после 18», – подчеркнул Скворцов.

Хирург сообщил, что пластику лица лучше делать в тот момент, когда пациент начинает видеть возрастные изменения.

По поводу пластики груди (увеличение грудными имплантами) есть определенные противопоказания. Дмитрий рассказал, что молочные железы развиваются до 18 лет, поэтому операция до этого возраста противопоказана. Но и затягивать с этим слишком долго тоже не стоит, так как кожа со временем теряет эластичность, и кроме имплантации может понадобиться и подтяжка.

Кроме этого, врач отметил операции по уменьшению груди. По его мнению, к этому обычно прибегают после 40 лет. Хирургическое вмешательство можно проводить и раньше, если большая грудь доставляет неудобства.