«Поснимали маски»: продюсер Дворцов высказался о судьбе Монеточки* и Little Big

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» поделился мнением о Монеточке**(признана иноагентом на территории РФ), Оксимироне* (признан иноагентом на территории РФ), Little Big, Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) и других артистах-иноагентах, покинувших Россию после начала СВО.

«В первую очередь хочется сказать, что данные кумиры молодежи еще достаточно зеленые, как профессиональные артисты. Их тянет в разные стороны, так сказать, как ветер дует. Когда началась СВО все артисты, получившие иноагентский статус, поснимали свои маски», - заявил продюсер.

По словам Дворцова, многие молодые деятели культуры после отъезда стали всячески критиковать Россию, однако полностью забыли подумать о последствиях. Эмигрируя, звезды думали исключительно о заграничных заработках, однако позднее столкнулись с суровой реальностью.

По словам продюсера, той популярности и заработков, которыми уехавшие звезды обладали в России, в западных странах у них никогда не будет. При этом реанимировать свою карьеру на Родине опальным исполнителям тоже вряд ли удастся.

«На той стороне баррикады никто из этих артистов не нужен, они этого не понимают. Их позовут несколько раз, а потом забудут и выкинут как ненужную тряпку. В случае, если они захотят вернуться в нашу страну после окончания СВО, они будут иметь здесь статус безработных предателей, уже явно не артистов с громкими именами», - заключил Дворцов.

О том, как опальным кумирам молодежи живется за рубежом, читайте здесь.