«Посмотрим, во что это выльется»: Марк Богатырев рассказал об увлечениях сына

Марк Богатырев рассказал, что сын от Татьяны Арнтгольц хочет стать актером. Звезда «Кухни» поделился увлечениями наследника в беседе с сайтом «Страсти».

В 2021 году у Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц родился сын Данила. По словам актера, он не раз замечал в наследнике свои черты. Ребенок также пластичен, артистичен и мечтает о карьере на сцене.

«Ещё он тоже любит Майкла Джексона, как и я в детстве. Просит такие же костюмы и шляпу, как у Джексона, поёт в стиле Майкла и танцует. Плюс, он очень спортивный, занимается и футболом, и гимнастикой, и учится плавать. Я тоже в детстве всё это любил. Во многом мы похожи, даже интонации. Мне говорит, что хочет быть актёром, как и я. Посмотрим, во что это выльется», — рассказал Марк.

Богатырев признался, что сын многому его научил и раскрыл с новой стороны. В первую очередь, с рождением наследника актер стал более ответственным: он понимает, что теперь отвечает не только за себя.

«С появлением сына я стал более ответственным, у меня усилилось чувство безопасности. Когда рождается ребенок, ты понимаешь, что перед самим собой, перед Богом ты уже сделал что-то достойное», — сообщил Марк.

