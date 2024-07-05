«После СВО она повысила планку»: сколько зарабатывает певица Наташа Королева

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о том, сколько зарабатывает Наташа Королева на корпоративах. Он отметил, что певица пропала с радаров несколько месяцев назад – ее номера «вырезали отовсюду», но она постепенно возвращается на сцену и на телевидение.

«До СВО у нее были гонорары за выступление – чуть больше миллиона рублей на корпоративах. После СВО она повысила планку – буквально на 300-500 тысяч рублей. Сейчас она может получать до двух миллионов рублей на корпоративах и часовых выступлениях на мероприятиях», – рассказал продюсер.

Иногда Наташа Королева выходит на сцену вместе с мужем Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан, и их сыном Архипом, который пошел по стопам матери.

«У них бывает семейная коллаборация, но редко. Потому что Тарзан занимается своей деятельностью, Наташа сольно работает. А их сын начинает свою сольную карьеру строить. Не знаю, получится у него или нет, но с такими известными родителями, думаю, что все будет хорошо», – добавил продюсер Сергей Дворцов.

Полный материал о жизни певицы Наташи Королевой, ее карьере, позиции матери и ссорах с Тарзаном можно прочитать здесь.