После смерти Моргуновой осталась квартира в центре Москвы: кому достанется элитная недвижимость диктора

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения умерла Светлана Моргунова на 85-м году жизни. В самом центре Москвы у легенды советского вещания осталась элитная квартира, судьба которой пока неизвестна. Сайт «Страсти» решил выяснить, кому может достаться дорогостоящая недвижимость, учитывая, что сын радиоведущей умер еще три года назад.

Адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил, что по закону Российской Федерации супруг, дети, а также родители — это наследники первой очереди. Единственный сын Моргуновой, как отмечалось выше, скончался несколькими годами ранее, а из близких у нее остались только внучки и невестка.