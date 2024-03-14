После смерти Моргуновой осталась квартира в центре Москвы: кому достанется элитная недвижимость диктора
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Народная артистка России, диктор Центрального телевидения умерла Светлана Моргунова на 85-м году жизни. В самом центре Москвы у легенды советского вещания осталась элитная квартира, судьба которой пока неизвестна. Сайт «Страсти» решил выяснить, кому может достаться дорогостоящая недвижимость, учитывая, что сын радиоведущей умер еще три года назад.
Адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил, что по закону Российской Федерации супруг, дети, а также родители — это наследники первой очереди. Единственный сын Моргуновой, как отмечалось выше, скончался несколькими годами ранее, а из близких у нее остались только внучки и невестка.
Согласно Гражданскому кодексу, внуки наследодателя, правнуки, а также их потомки наследуют по праву представления. Такое право предоставляется, если, например, как в этом случае, единственный наследник скончался раньше наследодателя. Это значит, что внуки смогут наследовать за своих родителей, и по факту именно они становятся наследниками первой очереди.
Невестка же, по словам адвоката, не входит в число наследников ни по праву представления, ни по закону. По этой причине каким-либо иным образом, кроме как по завещанию, получить наследство она не сможет.
Ранее сообщалось, что певец Александр Розенбаум побывал на похоронах диктора Моргуновой. Музыкант едва не расплакался перед гробом.