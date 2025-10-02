«После Майбахов и Лексусов чиновникам — это цинично»: депутат Останина о стоимости подарков учителям

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что в День учителя педагогов необходимо благодарить за их труд, а не указывать на разрешенную стоимость подарка.

Накануне 5 октября, когда в России будет отмечаться профессиональный праздник, адвокат Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов Лиля Каттакулова напомнила, что в российском законодательстве давно установлены четкие правила — подарок учителю не должен быть дороже 3000 рублей.

Парламентарий отметила, что сегодня ни один учитель в РФ не работает только на одну ставку по 38-50 часов. Поэтому, по ее мнению, в праздник преподавателей стоит поздравлять и «кланяться им в ноги» за то, что они остаются работать в школах.