«После Майбахов и Лексусов чиновникам — это цинично»: депутат Останина о стоимости подарков учителям
© Kashaev Pavel/East News
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что в День учителя педагогов необходимо благодарить за их труд, а не указывать на разрешенную стоимость подарка.
Накануне 5 октября, когда в России будет отмечаться профессиональный праздник, адвокат Башкирской Республиканской Коллегии Адвокатов Лиля Каттакулова напомнила, что в российском законодательстве давно установлены четкие правила — подарок учителю не должен быть дороже 3000 рублей.
Парламентарий отметила, что сегодня ни один учитель в РФ не работает только на одну ставку по 38-50 часов. Поэтому, по ее мнению, в праздник преподавателей стоит поздравлять и «кланяться им в ноги» за то, что они остаются работать в школах.
«Я недавно была в Оренбургской области, в педагогическом университете. Так вот руководство вуза прекрасно отдает себе отчет в том, что на платное отделение абитуриенты идут слабо. На бюджетные места огромные очереди и, честно говоря, большого конкурса нет. Поэтому измерять, сколько стоит букет цветов, коробка конфет или какой-нибудь сувенир мне представляется мелочным и ненужным», — объяснила Нина Останина.
Глава комитета предлагает убрать из публичного пространства любые напоминания о стоимости подарка учителям до тех пор, пока педагога «не вернут на тот пьедестал, на котором он всегда стоял в обществе».
«После того, как наши проворовавшиеся чиновники принимают подарки в виде Майбахов, Лексусов, дорогостоящих квартир и прочего, я считаю любые рассуждения на тему подарков учителям циничными. Поэтому те, кто вбрасывает эту тему, либо намеренно уводят общество в другую сторону, чтобы как каким-то образом защитить коррумпированных чиновников, и наоборот сделать коррупционерами наших учителей», — добавила депутат
Останина напомнила, что мерилом вклада учителя в школьников является не только итоговые баллы по ЕГЭ, но и то, кем дети становятся в будущем.
«Мне кажется, что это вообще ни в каких деньгах не измерить. И потом, если вы мне покажете учительницу, которой подарили бриллиант, — это будет, наверное, единственная учительница во всей России. Если честно, мне как депутату, такие подарки никто никогда не дарил. Поэтому я не думаю, что учитель у нас сегодня обременен дорогостоящими подарками. Этой проблемы у него нет. Просто высосали проблему из пальца», — заключила Нина Александровна.
