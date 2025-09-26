«Чемодан, коляска, аэропорт и до свидания»: Нина Останина высказалась о звездах, чьи дети рождены не в России

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» предложила российским звездам, чьи дети рождены в других странах, не возвращаться на родину. Их показной патриотизм она назвала ненастоящим.

Так парламентарий прокомментировала информацию о том, что телеведущая Регина Тодоренко улетела рожать третьего ребенка в США. До этого там же на свет появился и средний сын знаменитости Мирослав.