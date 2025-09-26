«Чемодан, коляска, аэропорт и до свидания»: Нина Останина высказалась о звездах, чьи дети рождены не в России
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» предложила российским звездам, чьи дети рождены в других странах, не возвращаться на родину. Их показной патриотизм она назвала ненастоящим.
Так парламентарий прокомментировала информацию о том, что телеведущая Регина Тодоренко улетела рожать третьего ребенка в США. До этого там же на свет появился и средний сын знаменитости Мирослав.
«Недавно я услышала интересную фразу. Патриотизм — это не только пройтись 9-го мая с портретом своего деда, но и каждодневное отношение к той стране, в которой ты живешь. Поэтому, когда представители шоу-бизнеса с телеэкранов или в их Telegram-каналах клянутся в верности родине, но при этом предпочитают рожать своих детей где-нибудь в США или Аргентине, это не патриотизм. Такое отношение больше похоже на откупную индульгенцию, чтобы продолжать зарабатывать миллионы на наших гражданах», — объяснила Нина Александровна.
Поэтому, по мнению главы комитета, таким людям стоит задуматься над тем, чтобы навсегда остаться жить в том государстве, в котором появились на свет их наследники. Двойное гражданство им не нужно, считает она, одного вполне будет достаточно.
«Спецоперация выступила некой лакмусовой бумажкой. Благодаря ей многие узнали, что условно у той же Кристины Орбакайте дочь рождена в США и что ее старший сын тоже туда отбыл. Тем не менее она почему-то продолжает проводить в России концерты и корпоративы и собирать с наших граждан деньги. Конечно, Министерство культуры никак не может запретить частные концерты. Но тем товарищам, которые предоставляют таким звездам площадки для выступлений, я бы посоветовала проявить некий чиновничий патриотизм и отказать им в аренде ДК, стадионов и прочих мест. Пусть проводят концерты в Майами или еще где и там собирают средства на содержания своих вил, яхт и прочих роскошных приобретений», — отметила Останина.
Что касается возможности запрета знаменитостям рождать за границей на государственном уровне, Нина Александровна уверена, что в этом нет никакого смысла.
«У Дональда Трампа было большое желание запретить выдавать гражданство только по факту рождения детей в роддомах США, но дальше дело почему-то не пошло. Стоит ли нам запрещать нашим звездам летать туда рожать? Знаете, а ведь даже и желания такого нет. Зачем насильно удерживать? Даже наоборот: чемоданчик, детская коляска, аэропорт и до свидания. И пусть остаются там», — заключила депутат ГД.
