После череды отмененных концертов Ревва анонсировал новый сольник в Москве. Об этом стало известно «Страстям».

Последний год сольные концерты Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, либо переносят, либо вовсе отменяют. Так, выступление, которое должно было состояться 8 апреля 2023 года в петербургском БКЗ отменили по независящим от артиста и организаторов причинам. Сольный концерт в «Крокус Сити Холле» тоже не перенесли на новую площадку.

При этом Ревва со второй половины 2023 года начал появляться на сборных концертах — так, он выступал на «Золотом граммофоне» и на «Песне года».

Как выяснили «Страсти», певец анонсировал новый сольный концерт в Москве на 17 ноября. Билеты на мероприятие начинаются от 3 тысяч рублей и доходят до 18 тысяч. Почти весь зал свободен.