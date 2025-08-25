«Пошла алопеция»: почему Анастасия Волочкова начала лысеть и есть ли шанс спасти волосы без пересадки

Балерина Анастасия Волочкова перестала скрывать проблемы с волосами. Стилист артистки поделилась, что три месяца назад она пришла к ней с пораженными участками головы, на которых отсутствовали пряди. Звездный стилист Александр Данилов рассказал сайту «Страсти», что произойти подобное могло по двум причинам – плохой мастер и проблемы со здоровьем.

Еще в 2024 году Данилов делился, что волосы Анастасии в ужасном состоянии. Поэтому он не удивился, когда увидел проплешины на ее голове, которые она прятала под париками. Стилист отметил — артистка долгое время находилась в руках недобросовестного специалиста, который красил ее дешевыми материалами. Это и привело к печальным последствиям.

«Она находилась в руках очень злостного парикмахера Романа Спектра. Он себя называет поющий стилист. Ей просто сжигали волосы в полуподвальном помещении. Я говорил – волос скоро не станет. И вот настал этот момент. Я так понимаю, что пошла алопеция», - заявил Данилов.