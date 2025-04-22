«Можно перепутать со Стоцкой»: звездный стилист оценил наращивание волос у Седоковой, которое стоит больше 100 тысяч
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Стилист и эксперт по волосам Александр Данилов прокомментировал сайту «Страсти» новый имидж певицы Анны Седоковой. Напомним, артистка нарастила волосы, выбрала яркий цвет. По мнению эксперта, изменения пошли артистке на пользу – блонд делал ее блеклой.
«Естественно, этот цвет – цвет самовыражения. Когда у людей происходит что-то трагическое в жизни, им хочется яркости, всплеска. Не все готовы уйти в трагедию и стать серой мышью. Анна Седокова после пластической операции и кончины мужа решила быть ярче. Видимо, болезненные отношения дали сбой. Ей захотелось яркости, свежести. Пластика помогла. Ее можно перепутать с Анастасией Стоцкой. Это, безусловно, лучше, нежели она была блондинкой, приходила на радио, давала интервью, сидела в блонде, блеклая, белая, особенно без макияжа. Тут у нее есть выигрыш – не краситься, потому что яркий цвет все сделает за себя», - сказал Данилов.
Стилист отметил, что наращивание – модный тренд, но стоимость процедуры высокая – от 100 тыс. рублей. В то же время большинство девушек, попробовавших процедуру, возвращаются к ней снова.
«Наращивание – одна из культовых тем в мире. У кого-то хватает денег на это, у кого-то нет. Нашим звездам хватает. Это лучше, чем парик. Потому что парики видно, они постоянно меняются. А тут, как у Ольги Бузовой, длинные-короткие-длинные-короткие, средние. В среднем наращивание стоит от 100 тыс. рублей. Не каждая женщина может себе это позволить. Я хочу поддержать певицу. Седоковой очень хорошо в новом цвете, она была как блеклая мышь. Надеюсь, она встанет на ноги и начнет дальше зажигать. Пошло на пользу.
Сейчас наращивание в тренде, в спросе. 90% девушек, которые делали наращивание, возвращаются снова. У кого-то алопеция, у кого-то жидкие волосы, яркой и красивой диве хочется быть статной королевой. Я сам работаю в салоне, где есть наращивание волос. Чеки здесь 150-200 тысяч, а то и больше. Люди тратят безбожно, лишь бы быть красивыми. На стилиста, косметолога деньги всегда найдутся. Как избавится от стресса, завести новый роман или сменить имидж. И никакой психолог не нужен», - заключил эксперт.
Ранее Данилов оценил прическу певца SHAMAN и раскритиковал образ исполнительницы Mia Boyka, которая, по его мнению, превратилась из девочки в женщину с натуральным цветом.