«Можно перепутать со Стоцкой»: звездный стилист оценил наращивание волос у Седоковой, которое стоит больше 100 тысяч

«Наращивание – одна из культовых тем в мире. У кого-то хватает денег на это, у кого-то нет. Нашим звездам хватает. Это лучше, чем парик. Потому что парики видно, они постоянно меняются. А тут, как у Ольги Бузовой, длинные-короткие-длинные-короткие, средние. В среднем наращивание стоит от 100 тыс. рублей. Не каждая женщина может себе это позволить. Я хочу поддержать певицу. Седоковой очень хорошо в новом цвете, она была как блеклая мышь. Надеюсь, она встанет на ноги и начнет дальше зажигать. Пошло на пользу.

Сейчас наращивание в тренде, в спросе. 90% девушек, которые делали наращивание, возвращаются снова. У кого-то алопеция, у кого-то жидкие волосы, яркой и красивой диве хочется быть статной королевой. Я сам работаю в салоне, где есть наращивание волос. Чеки здесь 150-200 тысяч, а то и больше. Люди тратят безбожно, лишь бы быть красивыми. На стилиста, косметолога деньги всегда найдутся. Как избавится от стресса, завести новый роман или сменить имидж. И никакой психолог не нужен», - заключил эксперт.