Пошел на хитрость ради жилья: что грозит Леониду Якубовичу за обман при получении квартиры
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Бессменный ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович пошел на хитрость, чтобы получить трехкомнатную квартиру в советские времена. Он открыто признался в этом в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1». Сайт «Страсти» решил выяснить, грозит ли знаменитости ответственность за такого рода откровение, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.
По словам Якубовича, в исполкоме ему предлагали двухкомнатную квартиру. Сам же телеведущий хотел трехкомнатную, поэтому пошел на хитрость: подсунул пухленький конверт тому, кто занимался этим вопросом. В нем не было денег. Леонид Аркадьевич набил его вырезками газет.
В итоге конверт оказался в тумбе, а Якубович получил трехкомнатную квартиру. Адвокат Мухаметзянов, комментируя рассказ телеведущего, заявил, что максимальное наказание за него — это приз за хорошую шутку.
Максимум, что может грозить Леониду Аркадьевичу, это приз за хорошую шутку. С точки зрения закона состава какого-либо уголовно-наказуемого деяния в его действиях нет.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
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