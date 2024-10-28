Пошел на хитрость ради жилья: что грозит Леониду Якубовичу за обман при получении квартиры

Бессменный ведущий телепередачи «Поле чудес» Леонид Якубович пошел на хитрость, чтобы получить трехкомнатную квартиру в советские времена. Он открыто признался в этом в беседе с Борисом Корчевниковым в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1». Сайт «Страсти» решил выяснить, грозит ли знаменитости ответственность за такого рода откровение, и обратился за комментарием к адвокату Ильдару Мухаметзянову.

По словам Якубовича, в исполкоме ему предлагали двухкомнатную квартиру. Сам же телеведущий хотел трехкомнатную, поэтому пошел на хитрость: подсунул пухленький конверт тому, кто занимался этим вопросом. В нем не было денег. Леонид Аркадьевич набил его вырезками газет.

В итоге конверт оказался в тумбе, а Якубович получил трехкомнатную квартиру. Адвокат Мухаметзянов, комментируя рассказ телеведущего, заявил, что максимальное наказание за него — это приз за хорошую шутку.