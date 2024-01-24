Поручение президента и арест: юрист усомнилась, что Блиновской дадут 16 лет колонии за все преступления

Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, какова вероятность того, что знаменитость осудят на 16 лет, как пишут СМИ.

Наказание, по словам специалиста, будет назначаться за каждое совершенное преступление отдельно. Потом будет озвучена общая цифра. На ее величину может повлиять такое обстоятельство, как нахождение Блиновской в СИЗО и под домашним арестом. Это время ей могут засчитать за проведенное в неволе.