Поручение президента и арест: юрист усомнилась, что Блиновской дадут 16 лет колонии за все преступления
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Сайт «Страсти» решил выяснить у юриста по гражданскому праву Анастасии Подгрудковой, какова вероятность того, что знаменитость осудят на 16 лет, как пишут СМИ.
Наказание, по словам специалиста, будет назначаться за каждое совершенное преступление отдельно. Потом будет озвучена общая цифра. На ее величину может повлиять такое обстоятельство, как нахождение Блиновской в СИЗО и под домашним арестом. Это время ей могут засчитать за проведенное в неволе.
«Также при назначении наказания защита может указать суду на наличие смягчающих факторов, а именно: например, наличие несовершеннолетних детей и частичное погашение задолженности. Изложенное позволяет поставить под сомнение, что Елену Блиновскую приговорят к 16 годам лишения свободы».
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву
Кроме того, Подгрудкова призвала обратить внимание на один немаловажный факт. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал спорными наказания до 10 лет лишения свободы за экономические преступления и поручил обратиться к ГД РФ, в Правительство РФ, к общественности, в Верховный суд РФ и в прокуратуру для того, чтобы понять, как можно усовершенствовать законодательство и практику по этому вопросу. А в декабре 2023 года глава страны поддержал предложение об амнистии некоторых категорий женщин. Досрочно освобождены могут те, у кого есть несовершеннолетие дети, а также те, кто сидят не за совершение насильственных действий. У Блиновской, к слову, четверо детей, и она обвиняется в совершении экономических преступлений.
«Указанная позиция может существенно повлиять на содержание Елены в СИЗО, а также на наказание за преступления».
Анастасия Подгрудкова
Юрист по гражданскому праву
О том, как «королева марафонов» Елена Блиновская оказалась в СИЗО, и что ее там ждет, читайте в нашем материале.