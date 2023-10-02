Порнозвезда Ангелина Робигуд прокомментировала попытку суицида в Москва-Сити

Профессиональная содержанка и порнозвезда Ангелина Робигуд прокомментировала порталу «Страсти» сообщения по поводу попытки суицида в марте 2023 года в башне «Нева» в Москва-Сити. Эскортница возмутилась, что СМИ в принципе опубликовали эти новости, но призналась, что действительно ей стало плохо не просто так.

По словам Робигуд, во всем случившемся не были виноваты наркотики, хотя сейчас она усиленно борется с зависимостью в рехабе. Она хотела свести счеты с жизнью, но причину раскрывать не стала.

«Это была попытка суицида. Не передозировка наркотиками, если вы об этом. Вообще ужасно некрасиво было со стороны СМИ писать об этом, не взяв никакого согласия и используя конфиденциальную информацию», - поделилась Ангелина.

К слову, в интервью порноактриса также призналась, что начала употреблять наркотики, когда оказалась «на нуле». Она много работала и чувствовала, что ее ресурсы исчерпаны.

«Я попробовала наркотики в момент, когда сильно перерабатывала. На кураже несколько месяцев очень-очень много работала в эскорте и занималась соцсетями, не могла заставить себя уйти в отпуск. К тому же влюбилась в мужчину, который был оптовым диллером и сам периодически употреблял. Все ресурсы были на минимуме из-за переработки: и самоконтроль, и благоразумие, и сила воли. Я допустила легкомыслие, несмотря на то, что всю жизнь очень боялась любого рода психоактивных веществ и знала, что склонна к зависимостям», - рассказала Ангелина.

Напомним, что эскортнице стало плохо во время встречи с нижегородским бизнесменом. Они проводили ночь на 9 марта. Испугавшийся предприниматель обратился в службу спасения, и Робигуд помогли медики.

Полное интервью Ангелины Робигуд о порно, эскорте и зависимости читайте на сайте «Страсти».