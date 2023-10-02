«Девушку в сфере интим услуг не нужно приравнивать к вещи»: эскортница Ангелина Робигуд о сексе, зависимости и порно

Их осуждают, избегают, принижают и при этом хотят. Они продают удовольствие за деньги и точно уверены, что каждая история имеет свою цену. Имен у них много: «массажистки», «проститутки», «эскортницы», «модели», «ночные бабочки». Ни на одно из них они, как правило, не обижаются, ведь это их профессия и то, что они выбрали сами.

Ангелина Робигуд – одна из самых известных работниц секс-индустрии в России. К 23 годам она изучила изнутри не только эскорт, но и порно. Все делала исключительно из интереса, жажды экспериментов и сильной любви к сексу, однако по итогу оказалась в рехабе. О том, как устроен мир эскорта, как проходят съемки фильмов для взрослых и почему все привело к наркозависимости – Ангелина рассказала в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

Эскорт. «Когда мужчина видит искренний интерес, то благодарен за женское удовольствие»

— Ангелина, расскажите, как девушка из Санкт-Петербурга, обучавшаяся в университете на психолога, решила стать эскортницей? С чего все началось?

— Я родом из Сибири, город Томск. В Санкт-Петербурге жила пару лет. На психолога, действительно, училась, да и вообще всю жизнь любила учиться и заниматься спортом - легкой атлетикой, плаванием, большим теннисом. Очень люблю читать, до совершеннолетия прочла около 100 книг.

До эскорта была в спонсорских отношениях, опыт некоммерческих тоже присутствовал. Мне банально хотелось много секса, свободы, экстрима. Эскорт позволял монетизировать эту деятельность.

Я брала консультации у нескольких действующих коллег, общалась на данную тему с психологом, взвешивала все «за» и «против», давала себе время все обдумать. Когда приняла решение, закупила необходимые принадлежности, сделала профессиональные фотосессии, оформила и разместила анкеты на специализированных сайтах. И начала встречаться: и у себя, и на выезд.

— Знала ли семья, как именно вы решили зарабатывать деньги?

— Семье я сразу рассказала. Конечно, родители расстроились, но без оскорблений и ругани, приняли мой выбор.

— Сначала вы просто проводили время с мужчинами без секса или же оказались готовы к интиму сразу?

— Встречи в эскорте подразумевают секс, как само собой разумеющееся. Я могу отказаться, если мне что-то не понравится в поведении или отношении ко мне, могу вернуть деньги.

Секса также может и не быть, но это зависит от желания мужчины. Меня этот момент никоим образом не смущал, потому что мне хотелось очень много секса, и у меня не было конкретного образа в плане внешности.

— Как приняли первые деньги от секса? На что потратили?

— Первые деньги от секса у меня появились, когда я согласилась на спонсорский формат отношений. Тогда мужчина меня уговаривал на интим, и он был в тот же день, как мы с ним поужинали. Мне было 18 лет, оставался месяц до 19. Я озвучила сумму 100 000 рублей.

Ситуацию я приняла абсолютно спокойно. То есть не наступала себе на горло, это было обдуманное решение и не противоречило моим принципам. Я не чувствовала себя грязной или униженной. Если я что-то делаю, то сначала долго прорабатываю это сама и с психологом. Соответственно, подхожу к любому действию осознанно.

Запас денег у меня всегда был, поэтому я никогда не действовала из необходимости, нужды. Я не трачу деньги, обычно откладываю.

— Какие мужчины чаще всего к вам обращаются? Можете описать их род деятельности, возраст, семейное положение?

— Если смотреть по возрасту, моим клиентам в среднем от 30 до 45 лет, таких 60-70%. Остальные 20-30% моложе 30 лет. Старше 50 – совсем мизерный процент, около 5-10%.

По профессиям среди клиентов чаще всего мужчины, связанные со строительным бизнесом, IT, а также финансисты, юристы. До спецоперации именно айтишники занимали огромную долю, среди них было много молодых ребят. Но после февральской операции 2022 года много людей уехало, айтишников стало гораздо меньше. Была доля спортсменов, но они тоже в основном разъехались.

Общий портрет – достаточно интеллигентные, интеллектуальные, воспитанные люди.

— А среди клиентов были известные?

— Медийных людей, то есть массово узнаваемых, среди моих клиентов не было.

— Какие мужчины самые щедрые? Как в принципе раскрутить мужчину на деньги, есть ли какая-то формула?

— Самые щедрые те, которые не зациклены на себе, своей внешности, одежде, понтах, они достаточно скромно одеты. Для них женщина – это аксессуар, гордость, то есть то, во что они хотят вкладывать деньги. А те, кто предпочитает тратить только на себя любимого, как правило, жадные.

В принципе, должно совпасть так, что мужчина должен быть щедрым и хотеть вкладывать именно вот в эту женщину, отдавать ей, когда чувствует, что женщина ему очень много дает. А женщина очень много дает, когда сама получает удовольствие: от общения с ним, от заинтересованности в разговоре, секса.

Когда мужчина видит искренний интерес, то благодарен за женское удовольствие. Вот такая интересная формула успеха, получения благ от мужчины.

— Подвергалась ли ваша жизнь опасности из-за эскорта?

— В эскорте моя жизнь не подвергалась опасности. Возможно, потому что я не так много работаю, но у девочек ситуации бывали разные, это происходит и в обычной жизни.