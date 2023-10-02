«Девушку в сфере интим услуг не нужно приравнивать к вещи»: эскортница Ангелина Робигуд о сексе, зависимости и порно
Элитная эскортница Ангелина Робигуд рассказала о зависимости, «папиках» и порно.
© Личный архив Ангелины Робигуд
Их осуждают, избегают, принижают и при этом хотят. Они продают удовольствие за деньги и точно уверены, что каждая история имеет свою цену. Имен у них много: «массажистки», «проститутки», «эскортницы», «модели», «ночные бабочки». Ни на одно из них они, как правило, не обижаются, ведь это их профессия и то, что они выбрали сами.
Ангелина Робигуд – одна из самых известных работниц секс-индустрии в России. К 23 годам она изучила изнутри не только эскорт, но и порно. Все делала исключительно из интереса, жажды экспериментов и сильной любви к сексу, однако по итогу оказалась в рехабе. О том, как устроен мир эскорта, как проходят съемки фильмов для взрослых и почему все привело к наркозависимости – Ангелина рассказала в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».
Эскорт. «Когда мужчина видит искренний интерес, то благодарен за женское удовольствие»
— Ангелина, расскажите, как девушка из Санкт-Петербурга, обучавшаяся в университете на психолога, решила стать эскортницей? С чего все началось?
— Я родом из Сибири, город Томск. В Санкт-Петербурге жила пару лет. На психолога, действительно, училась, да и вообще всю жизнь любила учиться и заниматься спортом - легкой атлетикой, плаванием, большим теннисом. Очень люблю читать, до совершеннолетия прочла около 100 книг.
До эскорта была в спонсорских отношениях, опыт некоммерческих тоже присутствовал. Мне банально хотелось много секса, свободы, экстрима. Эскорт позволял монетизировать эту деятельность.
Я брала консультации у нескольких действующих коллег, общалась на данную тему с психологом, взвешивала все «за» и «против», давала себе время все обдумать. Когда приняла решение, закупила необходимые принадлежности, сделала профессиональные фотосессии, оформила и разместила анкеты на специализированных сайтах. И начала встречаться: и у себя, и на выезд.
— Знала ли семья, как именно вы решили зарабатывать деньги?
— Семье я сразу рассказала. Конечно, родители расстроились, но без оскорблений и ругани, приняли мой выбор.
— Сначала вы просто проводили время с мужчинами без секса или же оказались готовы к интиму сразу?
— Встречи в эскорте подразумевают секс, как само собой разумеющееся. Я могу отказаться, если мне что-то не понравится в поведении или отношении ко мне, могу вернуть деньги.
Секса также может и не быть, но это зависит от желания мужчины. Меня этот момент никоим образом не смущал, потому что мне хотелось очень много секса, и у меня не было конкретного образа в плане внешности.
— Как приняли первые деньги от секса? На что потратили?
— Первые деньги от секса у меня появились, когда я согласилась на спонсорский формат отношений. Тогда мужчина меня уговаривал на интим, и он был в тот же день, как мы с ним поужинали. Мне было 18 лет, оставался месяц до 19. Я озвучила сумму 100 000 рублей.
Ситуацию я приняла абсолютно спокойно. То есть не наступала себе на горло, это было обдуманное решение и не противоречило моим принципам. Я не чувствовала себя грязной или униженной. Если я что-то делаю, то сначала долго прорабатываю это сама и с психологом. Соответственно, подхожу к любому действию осознанно.
Запас денег у меня всегда был, поэтому я никогда не действовала из необходимости, нужды. Я не трачу деньги, обычно откладываю.
— Какие мужчины чаще всего к вам обращаются? Можете описать их род деятельности, возраст, семейное положение?
— Если смотреть по возрасту, моим клиентам в среднем от 30 до 45 лет, таких 60-70%. Остальные 20-30% моложе 30 лет. Старше 50 – совсем мизерный процент, около 5-10%.
По профессиям среди клиентов чаще всего мужчины, связанные со строительным бизнесом, IT, а также финансисты, юристы. До спецоперации именно айтишники занимали огромную долю, среди них было много молодых ребят. Но после февральской операции 2022 года много людей уехало, айтишников стало гораздо меньше. Была доля спортсменов, но они тоже в основном разъехались.
Общий портрет – достаточно интеллигентные, интеллектуальные, воспитанные люди.
— А среди клиентов были известные?
— Медийных людей, то есть массово узнаваемых, среди моих клиентов не было.
— Какие мужчины самые щедрые? Как в принципе раскрутить мужчину на деньги, есть ли какая-то формула?
— Самые щедрые те, которые не зациклены на себе, своей внешности, одежде, понтах, они достаточно скромно одеты. Для них женщина – это аксессуар, гордость, то есть то, во что они хотят вкладывать деньги. А те, кто предпочитает тратить только на себя любимого, как правило, жадные.
В принципе, должно совпасть так, что мужчина должен быть щедрым и хотеть вкладывать именно вот в эту женщину, отдавать ей, когда чувствует, что женщина ему очень много дает. А женщина очень много дает, когда сама получает удовольствие: от общения с ним, от заинтересованности в разговоре, секса.
Когда мужчина видит искренний интерес, то благодарен за женское удовольствие. Вот такая интересная формула успеха, получения благ от мужчины.
— Подвергалась ли ваша жизнь опасности из-за эскорта?
— В эскорте моя жизнь не подвергалась опасности. Возможно, потому что я не так много работаю, но у девочек ситуации бывали разные, это происходит и в обычной жизни.
— Были ли эпизоды влюбленности в «папика» или же это всегда только про деньги и работу?
— Да, такое было. Но уже после того, как мужчина проявлял со своей стороны больше знаков внимания, заинтересованности и влюблённости. Тогда у меня возникали взаимные чувства, но я никогда не страдала от неразделенной любви.
— А чем отличаются элитная эскортница от обычной? Как получить эту приставку «элитная»?
— Если кратко, то в основным ценовым сегментом, то есть на сайтах есть определенные ограничения. Где-то ниже 15 000 в час уже не считается элитной девушкой. Есть девочки, которые работают через менеджеров. Такие встречи стоят 2000$ в час. То есть это размытое понятие, для меня оно глупое. Потому что все любят называть себя элитными, а по факту девушка абсолютно необразованная, у нее неграмотная речь, никакого кругозора. Я считаю, что больше подходят понятия интеллигентная, образованная, интересная девушка.
Элитной может быть сумка, это больше про вещи. Я себя не рассматриваю как вещь, и в принципе никакую девушку в сфере интим услуг не нужно приравнивать к вещи.
— Какой прайс у вас был раньше и сейчас?
— Начинала я с 20 000 в час. Потом очень быстро в течение 10 дней начала повышать и делала это каждый месяц. Когда решила вершины покорять, максимально было 150 000 за час-два, а за ночь 450 000. В последнее время у меня 80 000 за 1-2 часа, а за ночь 250 000. Это в среднем 6-7 часов, чаще обозначается как 6 часов.
— Самая большая сумма, которую вам удалось заработать за секс.
— Моя самая большая сумма за встречу 1,5 млн, но она прошла без интима, поэтому здесь утверждать, что это деньги за секс, не совсем корректно. Однажды мужчина просто так на второе свидание занёс 20 000$, причем мы даже не спали с ним. Мужчина, который был в меня влюблен, на 14 февраля подарил мне 100 000$, но тоже не за секс, а просто так.
А сколько максимум платили за секс, не могу вспомнить, потому что запомнилось, что большие суммы дарили именно за общение.
Порно. «Если девочка удачно попадет, у нее будут большие гонорары»
— Ваш первый опыт в порно. Как решились на него? Что двигало вами в тот момент?
— Для меня это был эксперимент, опыт. Мне хотелось повариться в этой среде и пообщаться с людьми, для которых секс – это не что-то сакральное, а часть искусства.
— Говорят, что порнозвезды – это нимфоманки. Действительно ли так? Вы про себя можете так сказать?
— Кто-то из порнозвезд, действительно, нимфоманки. Но про себя я так сказать не могу. Я снималась в хороших продакшенах: Vixen, Tushy, Blacked. Там все обычные, милые девушки, для которых секс не является чем-то сакральным.
— Как проходит съемочный процесс порно?
— Работа над порно в хороших студиях – реальные съемки, продолжительные и тяжелые. На них уходит весь день, 10-12 часов, начиная с раннего утра. Иногда они длятся два дня, если задействовано несколько локаций.
Перед каждой съемкой делают макияж, примерку одежды, образов, фотосессии. Перед съемкой непосредственно секса в каждой позе снимают фотосет, чтобы получить реалистичные кадры процесса. Сам секс занимает не больше часа, в основном минут 40. Это больше похоже на занятия в спортзале, то есть четко по плану, как нужно менять позы. Это вообще никак не перекликается с реальным сексом с удовольствием. Это игра на камеру, тяжелая и изнуряющая, этому нужно учиться, тренироваться. Про наслаждение лично для меня не идет речи. Но некоторые девушки получают удовольствие во время съемок.
Помимо съемки секса есть еще съемка сюжета, на который уходит гораздо больше времени. На предысторию, короткие диалоги, которые люди проматывают, уходит несколько часов. Снимают с разных ракурсов, максимально профессионально. Обязательно проводятся подбор и примерка костюмов, репетиции сцен.
Для каждого ролика отдельно делают фотосессию в костюмах: отдельно девушек, отдельно мужчин, вместе, в разных локациях. То есть это обширный процесс, в котором съемка секса занимает не самую большую часть.
— Есть ли какие-то строгие требования к порноактрисам по поводу их внешнего вида?
— По поводу внешнего вида нет строгих требований. Просто у каждой студии, продакшна есть какие-то свои приоритеты. Любой типаж девушки может участвовать в съемках порно. Важно найти свою студию. Некоторые студии рассматривают исключительно натуральную красоту. Другие – только неформальную внешность, то есть татуировки, короткие волосы и другое. Где-то любят силикон, формы, взрослых, волосатых и т.д. Поговорка «на любой товар найдется свой купец», как никогда подходит к теме порно. Если девочка удачно попадет, у нее будут большие гонорары.
— В каких жанрах вы себя пробовали и что вам больше всего пришлось по душе? Есть ли какая-то специфика в том или ином направлении?
— Я не пробовала себя в разнообразных жанрах, а только в достаточно классическом, ограниченном формате. Это только классический секс, анальная и межрасовая сцены. Для порно довольно лайтовый формат, спокойный. Я не участвовала в групповухах, гэнг-бэнгах, МЖМ.
Анальный секс пожестче, тем более из-за отсутствия опыта, я давала себе не те установки. Например, говорила: «Жестче! Жестче!» Просто очень волновалась, не знала, что говорить. Анальный секс в порно и так жесткий, можно было и не усугублять ситуацию своими комментариями.
Межрасовый секс мне понравился, у меня хороший был партнер. Классический секс тоже. Конечно, я не кончила ни в одном из своих трех роликов, но было неплохо, нормально.
— На своем YouTube-канале вы сказали, что за определенную сумму согласились бы на секс с отцом. О каких деньгах идет речь и в принципе есть ли что-то, что вы не будете делать даже за огромные гонорары?
— Это было вообще что-то из области фантастики. То есть шутка, потому что такая ситуация невозможна ни под каким соусом. В нашей семье это недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому я это воспринимала как сюрреализм, несерьезно. Это то, на что я бы никогда не согласилась, сколько бы денег мне не предложили.
— Насколько велик шанс чем-то заразиться на съемках?
— Я не так долго находилась в этой индустрии, чтобы давать конструктивный ответ по данному вопросу. Да, нас проверяли на все основные заболевания. Я просто знала, что именно в данной студии буду в безопасности, насколько это возможно. А в целом за всю индустрию не могу говорить, потому что не изучала ее так глубоко, опыта у меня мало.
— А смотрите ли свои ролики потом? В принципе интересуетесь порно?
— Я смотрела свои ролики, мне было интересно, что и как получилось. Не особо довольна результатом, потому что у меня недостаточно опыта. Не было отработки и понимания, как правильно делать. Я не корректировала образы или макияж, просто на это не обращала внимание, полностью отдавалась в руки других людей. Хотя можно было самой что-то изменить.
— Что все-таки прибыльнее эскорт или порно? Сколько платят русским девушкам в порно?
— Эскорт прибыльнее. В порно гонорары примерно соразмерны с тем, сколько девушки зарабатывают за час или встречу, которая будет длиться намного меньше, чем съемочный день.
Зависимость. «Человек не выбирает быть зависимым, он выбирает работать с этим или нет»
— С чего началась ваша зависимость? Для чего вы потребляли?
— Я попробовала наркотики в момент, когда сильно перерабатывала. На кураже несколько месяцев очень-очень много работала в эскорте и занималась соцсетями, не могла заставить себя уйти в отпуск. К тому же влюбилась в мужчину, который был оптовым диллером и сам периодически употреблял.
Все ресурсы были на минимуме из-за переработки: и самоконтроль, и благоразумие, и сила воли. Я допустила легкомыслие, несмотря на то, что всю жизнь очень боялась любого рода психоактивных веществ и знала, что склонна к зависимостям. В употреблении больше всего нравился подъем творчества и работоспособности. Мне нравилось писать, читать, что-то изучать и конспектировать часами напролет. К тому же снижалась тревожность. Но на секс вообще никогда под кайфом не тянуло.
— Думали ли, что зависимость вас не коснется и это все просто шалости?
— Кокаин мне понравился со второго раза. Я испугалась, пошла к психологу и психотерапевту. Но мне хотелось изучить употребление наркотиков и контролировать его, а не отказываться вообще.
— Как употребление сказалось на вашей жизни, здоровье?
— Поскольку у меня маленький стаж употребления, и я всегда поддерживала организм нужными БАДами, витаминами и капельницами, мое здоровье, к счастью, не успело очень сильно ухудшиться. Однако я сильно похудела, в жизни стало мало энергии в моменты пребывания без стимуляторов, а еще успела заработать себе перфорацию перегородки (так быстро в связи с тем, что у меня и так были проблемы с носом и риносептопластипластика).
— Решение лечь в рехаб принимали самостоятельно или кто-то подтолкнул?
— Лечь в рехаб я решила сама.
— В марте 2023 года СМИ писали о том, что вам стало плохо в башне "Нева" Москва-Сити, когда вы были там с нижегородским бизнесменом. Говорилось, что у вас была попытка суицида. Можете рассказать, что там было на самом деле?
— Это была попытка суицида. Не передозировка наркотиками, если вы об этом. Я наглоталась снотворного. Не хочу здесь подробно рассказывать об этом, потому что планирую сделать это в своем блоге.
Вообще ужасно некрасиво было со стороны СМИ писать об этом, не взяв никакого согласия и используя конфиденциальную информацию.
— Как относитесь к утверждению, что бывших наркоманов не бывает? Верите ли, что сможете навсегда избавиться от зависимости?
— Наркомания – неизлечимая болезнь, можно лишь долго оставаться в ремиссии, в том числе до конца жизни. Я не считаю постыдным иметь какие-либо заболевания, в том числе алкоголизм или наркоманию. Мы живые люди, а не роботы. Человек не выбирает быть зависимым, он выбирает работать с этим или нет. Да, я зависимый человек, и это обусловлено на уровне генов. И да, я выбираю работать с этим, лечиться.
— Как сейчас происходит ваше лечение?
— Я нахожусь уже более двух недель на стационарном лечении в клинике Маршака. На самом деле, это место для меня не только и не столько про избавление от наркотической зависимости, это для меня как школа саморазвития и осознанности. Здесь работают с глубинными причинами зависимого поведения, с деструктивным мышлением, с первопричинами.
Я ощущаю огромный личностный рост и получаю реальное удовольствие, потому что мне всегда нравилось изучать себя и саморазвиваться. До попадания в клинику я, наверное, еще бы долго не нашла истинной причины своей тревожности, напряжения, любви к трудоголизму и т.д. Я очень благодарна этому реабилитационному центру и своим «одногруппникам», все такие приятные люди!
— Почему вы выбрали именно эту клинику?
— Во-первых, несколько моих клиентов рассказывали про свой позитивный опыт пребывания здесь. И знакомая девочка не из сферы тоже говорила про эту клинику. Я почитала, изучила информацию. Во-вторых, возможность подробного генетического теста и лечение с учетом этих данных. В-третьих, понравилась локация: среди леса, много зелени, уединенность.
—Заканчивается ли лечение зависимости после стационарного лечения? Какие обозначены дальнейшие шаги в вашем выздоровлении?
— Нет, это только начало длинного пути. Здесь я получаю инструменты, чтобы самой потом с этим жить и работать. Это работа длиною во всю жизнь. После стационара я планирую еще какое-то время проходить амбулаторное лечение. Буду посещать группы в Москве. Продолжу занятия со своим ведущим психологом из клиники, мы занимаемся по методике SMART Recovery, мне очень нравится этот подход. Каждый день буду выполнять определенные задания по самоанализу, работе со своим мышлением, чувствами, напряжением.
— Многие ли эскортницы и порнозвезды в принципе зависимы от наркотиков? Это частое явление?
— Они зависимы в равной мере, как и все остальные люди. Я два года своей деятельности в эскорте ничего не употребляла: ни алкоголь, ни наркотики. Никто меня никогда не заставлял и не принуждал к этому.
— Многие в Сети подозревают вас в хайпе на этой теме зависимости. Что можете об этом сказать?
— Подозревать в хайпе публичного человека — это обычное явление, какое бы событие ни произошло.
— Планируете ли после выписки как-то изменить жизнь, возможно, сменить вид деятельности, завязать с сексом за деньги?
— Еще до поступления в клинику приняла решение отказаться от прежней модели взаимоотношений с мужчинами, потому что мне уже неинтересно просто заниматься сексом. Мне хочется глубины, постоянства и моногамности, найти своего товарища по жизни в лице мужчины.
— Ангелина, наше издание называется «Страсти», поэтому последний вопрос у меня такой: что для вас означает страсть?
— Страсть для меня — это движение, развитие, познание.