Порнорежиссер назвал функцию, которая «не слишком прокачана» у российских мужчин

Российский режиссер фильмов для взрослых Сергей Логинов перечислил требования к мужчинам, снимавшимся в порно. О критериях отбора актеров узнал портал «Страсти».

«Основное требование к мужчинам: управляемая эрекция. Ну или хотя бы вообще эрекция. Это не слишком прокачанная функция у российских мужчин, особенно в нестандартной ситуации съёмки любовного акта на камеру», - поделился собеседник.

Также он рассказал, какими должны быть размеры полового органа.

«Маленькие еле видны, плюс к тому большой орган символизирует вообще янскую созидательную энергию, поэтому зажигает весь процесс, это на архетипическом бессознательном уровне. По лобкам особых условий не помню, в то время уже пошла мода всё подряд брить», - сказал режиссер.

Рабочий день порноактеров непредсказуем: продолжительность зависела от площадки и возможности на ней работать. Чтобы мужской орган выдержал весь процесс съемки, Логинов использовал специальные лекарства.

«Основная хитрость – накормить актёра каким-нибудь медицинским препаратом для улучшения эрекции», - поделился собеседник.

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